In articol:

Toți iubitorii show-ului Puterea dragostei știu că Ella a avut întotdeauna sentimente puternice pentru Jador, însă, a existat o perioadă în care interesul ei a fost captat de carismaticul Iancu Sterp.

De altfel, anul trecut, în premieră pentru WOWbiz.ro, frumoasa Ella a făcut o dezvăluire șoc, și anume că...l-a plăcut pe Iancu!

Ce a spus Ella despre Iancu! ”Mi se părea cel mai potrivit pentru mine”

”Am fost chemată în emisiune încă din primul sezon, dar nu am dorit eu să particip atunci. Au fost mai multe lucruri de care am ținut cont, în plus, le-am spus producătorilor că nu sunt îndrăgostită de nimeni. Jador era în competiție, este adevărat, dar nu mi-a atras atenția mai deloc. Sincer, cel pentru care aș fi intrat, dacă aș fi intrat, ar fi fost Iancu Sterp, el mi se părea cel mai potrivit pentru mine, și chiar mi-a plăcut. Mai mult, noi facem parte din familii cu religii asemănătoare, cu aceleași restricții și cred că el mi-ar fi înțeles atitudinea, felul de a fi. El ar fi realizat de ce eu aș fi fost mai reținută, ar fi știut de ce. Și destul am fost catalogată că aș fi falsă datorită acestui fel de a fi al meu. El sigur înțelegea că biserica mea m-a făcut să fiu așa. Totuși, nu am încercat nimic cu Iancu și acum, îmi pare un pic rău”, a declarat Ella atunci pentru WOWbiz.ro!

Citeste si: Soc la "Puterea dragostei"! Andreea Oprica, la un pas de bataie cu Ella pentru Andy

Pe de altă parte, după această declarație au mai existat flirturi între Ella și Iancu, dar de fiecare dată, ambii aveau să facă alegeri diferite, ea s-a întors iar și iar la Jador, în timp ce el a ales-o într-un final pe Denisa, femeia de care s-a și îndrăgostit.

Cu toate acestea, sentimente par a mai fi rămas la mijloc. Drept dovadă, Ella de la Puterea dragostei nu l-a uitat pe Iancu Sterp, mai ales de când acesta a plecat la Survivor România. Întrebată la emisiunea ”Ștafeta mixtă”, difuzată pe WOWbiz.ro, ce părere are despre fostul concurent din show-ul amoros, bruneta a avut numai cuvinte de laudă la adresa lui. ”Iancu este un băiat deosebit, din toate punctele de vedere, este frumos, respectuos și,acum, din câte văd, și un foarte bun sportiv. Urmăresc prestația lui în Republica Dominicană, în limita timpului nostru de la filmări, și vreau să vă spun că sunt mândră de el. Îl văd un câștigător, un adevărat supraviețuitor și sper ca el să fie cel care va lua premiu. Îl merită și atât eu, cât și toți cei din casă îl susținem, sper să se simtă până acolo încurajările noastre. Hai Iancu, ești cel mai tare”, a comentat Ella.