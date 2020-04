In articol:

Mama lui Gabriel Cotabiță s-a bătut pentru averea familiei ani și ani de zile. Paula Cotabiță, care locuia la Craiova, a decedat pe 29 aprilie, iar cântărețul a postat un mesaj emoționant: “Va fi foarte greu să imi revin desi stiu ca trebuie. Va fi foarte greu sa nu mai astept telefonul de la ora 18 din fiecare zi. Mama mi-a fost tot timpul aproape, uneori pisăloagă dar de fiecare dată bine intentionată. O iubire și un devotament totale. Si si-a tinut primisiunea nu a plecat până nu m-a vazut aranjat cu toate. Stiu că era mândră de mine și m-a tinut de mână in momentele mele grele. Doresc tuturor sa aiba parte de asemenea iubire. Drum lin. Stiu ca te asteaptă toti ai tai si vei fi bine primită! Eu nu te voi uita niciodata! Odihnă usoară!”. (vezi cum atacat-o Gabriel Cotabiță pe Irina Rimes)

Paula Cotabiță a trăit ani și ani bătându-se pentru averea familiei. “In 1992, cu credinta ca o data cu Revolutia mentalitatea judecatorilor si avocatilor romani s-a schimbat, verii doamnei Paula Cotabita si-au luat inima in dinti si au inceput un proces, care avea sa fie redeschis de aceasta opt ani mai tirziu. Conflictul se desfasoara de atunci intre familia Cotabita si unul dintre baronii locali, pe nume Ion Busuioc, care este proprietarul unei firme de panificatie, „Pan Grup“. In imobilul amplasat in zona Matei Basarab din Craiova a functionat vechea fabrica de piine a familiei mamei lui Gabi. Insa, indiferent daca va avea cistig de cauza, Paula Cotabita nu va mai putea intra in posesia imobilului, deoarece in 1980 acesta a fost demolat”, a relatat revista VIP în 2003.

“Chestionat in legatura cu demolarile efectuate fara nici un fel de autorizatie, acuzatul a sustinut in instanta ca imobilul s-a degradat in timp, mai ales in anul 1977, in timpul cutremurului, iar in 1980 el a trebuit darimat. Primul avocat pe care Paula Cotabita l-a angajat s-a dovedit a fi in cele din urma un escroc. Acesta nu a binevoit sa depuna nici un act la dosar, ceea ce a ingreunat demersurile mamei lui Gabi si a facut-o sa apeleze la o noua avocata care sa o apere in instanta. Cind in 2002 Curtea de Apel i-a dat cistig de cauza, batalia parea ca si cistigata, numai ca firma „Pan Grup“, aparata de avocatii afaceristului Busuioc, a continuat sa faca contestatie in anulare. Si iata ca nici dupa doi ani de la aceasta hotarire judecatoreasca proprietara nu si-a putut revendica terenul, deoarece cu doar o zi inainte de a se pronunta hotarirea definitiva si irevocabila, avocatul partii acuzate a facut contestatie in anulare”, s-a mai dezvăluit despre proces.

„Asa incit, desi Paula Cotabita a fost asigurata ca, dupa cinci zile de la somatie, terenul poate fi luat in primire de catre adevaratul proprietar, acest lucru nu-l vom putea afla decit dupa 13 mai, cind mama interpretului se va prezenta din nou la tribunal. Toate aceste aminari au facut-o sa piarda mai bine de 700 de milioane de lei, intrucit atit a fost scazut din pretul estimativ al terenului dupa ce au fost efectuate toate expertizele. Acum, in eventualitatea in care intr-un final i se va face dreptate, ea se va alege doar cu aproximativ 400 de milioane. Paula Cotabita sustine ca nu umbla sa faca avere si nici nu intra in categoria procesomanilor, singura ei dorinta fiind aceea de a-i oferi lui Gabi posibilitatea sa-si achizitioneze un apartament mai confortabil decit cel in care locuieste in prezent. Si pentru ca este singurul ei copil, Gabi i-a propus sa se mute mai aproape de el, chiar in Capitala, insa toate acestea atirna de un sistem legal la care mai sint multe de retusat”, a mai notat sursa citată.