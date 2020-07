In articol:

Mama lui Iancu Sterp a recunoscut! Bărbatul ei a fost un fustangiu! Geta Gutiu, mama lui Iancu Sterp, este un adevărat personaj! Sinceră, directă, femeia a punctat foarte mult în fața oamenilor, mai ales în perioada în care războinicul a fost la Survivor! Poate tocmai de aceea, publicul a fost interesat de povestea ei de viață, una demnă de ”Din dragoste”, așa cum de altfel mărturisea chiar ea la WOWbiz.ro!

Mama lui Iancu Sterp a recunoscut! Bărbatul ei a fost un fustangiu! ”Știți cum sunt bărbații, mai se uit un pic în jur”

”Eu sunt mai mică decât bărbati-miu cu zece ani, dar nici acest lucru nu l-a împiedicat să se mai ulte și la alte fete. Deși am fost tânără și doar pentru el, a umblat și i-a mai scăpat ochii și la altele, m-a trădat de multe ori”, a spus, amuzată, doamna Geta, care a mai specificat câte ceva. ”Suntem o familie frumoasă, cu copii minunați, dar știți cum sunt bărbații, mai se uit un pic în jur”.

Geta Sterp putea să își părăsească bărbatul la 26 de ani

Mama lui Iancu Sterp a recunoscut! Bărbatul ei a fost un fustangiu! Femeia avea să detalieze totul în privința omului cu care a trăit. ”M-am îndrăgostit o singură dată din tot sufletul, nu știu ce se va întâmpla pe viitor, nu am să spun nicioadată...niciodată. Pe Nicolae l-am iubit mult, dar și la fel de mult am suferit. Eu aveam 17 ani când l-am cunoscut și el 27! Și abia pe la 33 de ani l-am adunat de pe la mândre”, a declarat Geta Gutiu la WOWbiz.ro, apoi avea să povestească și faptul că, la 26 ani ar fi avut ocazia să cunoască pe altcineva, dar nu a făcut-o.

”Puteam să îmi găsesc jumătatea la 26 ani, atunci când bărbatul meu a fost închis. O femeie la vârsta aceea, cu doi copii, nu ar sta singură. Eu în schimb am stat un an, aș fi stat și 10! Dumnezeu mi-a dat putere, dar m-am regăsit în copii și în casă, și am renunțat la orice pentru mine, m-am gândit la familie. Îmi amintesc că i-am scris multe scrisori din închisoare bărbatului meu, și el mie, de acolo, de la Poarta Albă, dar le-a ars el pe toate, că el este mai...dus. Chiar îmi pare rău că a făcut-o, le-aș fi citit acum cu drag, acum, când el nu mai este cu mine”, a relatat mama lui Iancu la WOWbiz.ro.

Mama lui Iancu Sterp a recunoscut! Bărbatul ei a fost un fustangiu! ”Legal, nu am fost niciodată măritată cu tatăl copiilor mei”

Mama lui Iancu Sterp a recunoscut! Bărbatul ei a fost un fustangiu! De câțiva ani, Nicolae, tatăl războinicului, a pleca de acasă și nu a mai dat niciun semn, însă Geta Gutiu este împăcată, ba chiar a vorbit despre un...înlocuitor. ”Am trecut peste probleme. Acum sunt liniștită. Pot spune chiar că sunt domnișoară, fiindcă legal nu am fost măritată niciodată cu tatăl copiilor mei. Așa că, poate găsim un domnișor… fără obligații. Cel care se înscrie la ”casting” să fie așa…ca Iancu, să aibă pătrățele, să știe să mulgă oile, să știe să dea cu coasa, să fie bărbat de casă și doar pentru mine, pentru nimeni altcineva. Eu nu sunt nici geloasă, dar dacă eu sunt corectă, vreau să fie și el la fel. În plus, vreau să nu bea, să nu fumeze…”, a menționat doamna Geta cu zâmbetul pe buze, confirmând pentru WOWbiz.ro, la emisiunea Ștafeta mixtă, că este singură.