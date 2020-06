In articol:

Geta, mama lui Iancu Sterp, este un adevărat personaj, în special de când fiul ei și-a arătat valoarea de Razboinic în show-ul de supraviețuire din Republica Dominicană!

Fire discretă până acum, femeia care i-a dat viață carismaticului competitor, ajuns chiar în finala Survivor România, s-a hotărât să apară mai des în lumina reflectoarelor și să vorbească despre ea și familia frumoasă pe care o are.

Doamna Geta, mama lui Inacu Sterp, susține că are o poveste demnă de emisiunea ”Din dragoste”!

Drept dovadă, oamenii care au văzut-o pe mama lui Iancu Sterp au îndrăgit-o imediat și chiar au dorit să afle cât mai multe lucruri despre deja celebra doamna Geta, care, la rândul ei, avea să povesteacă, la emisiunile TV, că a avut multe de pătimit în viață, dar întotdeuna pe primul loc a fost familia, mai ales cei patru copii.

”Dacă v-aș spune viața mea, ar fi mai ceva ca la ”Din Dragoste”. Omului meu i-a plăcut să umble, iar eu mereu am iertat. Așa îmi este firea. La fel și băieții, ambii după fuste, doar așchia nu sare departe de trunchi. Însă, până la urmă, eu am marșat mereu pe familie, ea este cea pe care ți-o dă Dumnezeu și trebuie să o respecți până la moarte”, a povestit, amuzată, Geta, mama lui Iancu Sterp, la Ștafeta mixtă.

Mama lui Iancu Sterp nu este măritată! ”Sunt o domnișoară cu patru copii mari și frumoși”

Mai mult, după finala Survivor România, doamna Geta, mama lui Iancu sterp, avea să facă și o dezvăluire halucinantă. În exclusivitate la WOWbiz.ro, la emisiunea ”Ștafeta mixtă”, mama lui Iancu Sterp a spus că nu este măritată!!! ”Toată lumea m-a botezat Geta Sterp. Ei bine, să știți și dumneavostră adevărul. Vreau să vă spun în premieră că numele meu real este Geta Gutiu. Niciodată nu am fost căsătorită, sunt o domnișoară (n.r. râde) cu patru copii mari și frumoși.

Nu din cauza mea nu m-am măritat cu Nicolae, tatăl lui Iancu, eu mi-am dorit din tot sufletul meu acest lucru. Orice fată își dorește să fie mireasă când este tânără, l-am și iubit din toată inima, a fost primul meu bărbat, și ultimul până în momentul de față, însă așa a fost. Am rămas însărcinată cu cel mare, am zis hai că facem nunta la anu, apoi că nu o mai facem și tot așa, am ajuns să am mai mulți copii. Nu a fost nuntă și niciun act, decât dragoste sinceră... Așa că, să stiți, de acum încolo să îmi spuneți Geta Gutiu. Pe copii îi cheamă ca pe tată-su, iar eu am rămas...”fată mare””, a spus râzând extrem de simpatica mamă a lui Iancu Sterp la ”Ștafeta mixtă”.

Iancu Sterp este mezinul familiei. Mai are un frate mai mare, celebrul cântăreț Culiță Sterp, și două surori: Geta și Ileana.