Mama lui Mihai Bendeac conduce o afacere de succes în Capitală! La bază este asistentă medicală, dar face bani și în timpul liber: "Maică-mea sună pacienții seara, înainte să se culce"

Actorul Mihai Bendeac a vorbit în nenumărate interviuri despre relația frumoasă pe care o are cu mama sa. El spune că a primit mereu sprijin din partea ei și o apreciază pentru tot ceea ce face.

Ce afacere are mama lui Mihai Bendeac

De curând, Mihai Bendeac a vorbit despre afacerea pe care o are mama sa.

Mama lui Mihai Bendeac, la clinica stomatologică pe care o deține [Sursa foto: Facebook/ Emilia Bendeac]

Emilia Bendeac, mama lui Mihai Bendeac, conduce o afacere de succes în București, în care a investit banii adunați de-a lungul anilor. Invitat în podcastul lui Cătălin Măruță, actorul a vorbit despre cât muncește mama sa și cât de mult o apreciază.

„Din bani, de-a lungul timpului, maică-mea are un cabinet stomatologic, care, atenție, să nu te gândești că este o clinică. Este într-un apartament de două camere, de trei, pardon. Și avem două apartamente în chirie.”, a mărturisit Mihai Bendeac.

De altfel, la cabinetul mamei sale merge și actorul ori de câte ori are nevoie.

"Pe Bulevardul Chișinău este cabinetul, și mama, săraca, a albit de cât timp există cabinetul respectiv pentru că ea întotdeauna a trăit cu această chestie în minte: Doamne, dacă se întâmplă vreodată ceva aici, toată lumea o să știe că sunt mama lui Mihai.

Cât a muncit copilul ăsta toată viața să îi stric eu imaginea. Maică-mea sună pacienții seara, înainte să se culce. E foarte, foarte tare.”, a povestit actorul Mihai Bendeac.

Mihai Bendeac, relație specială cu mama sa

Actorul se mândrește cu mama sa și au o relație extrem de apropiată. Femeia care l-a susținut în toate ideile și proiectele sale l-a ajutat chiar să scrie o carte: "Jurnalul unui burlac: Conversații cu mama".

”Primul moment în care am început să scriu și am început și documentarea a fost pe la mijlocul lui aprilie, dacă nu mă înșel. Având în vedere că eram în plină pandemie, nu aveam spectacole și chiar mi-am propus asta. Mi-am propus să întru într-o poveste, într-un fel de dolce far niente.

Dar cumva m-a obligat maică-mea să fac lucrul ăsta. Pentru că s-a apucat ea să scrie într-un caiet studențesc niște amintiri. Pe care mi l-a dat și eu am zis: „mama, nu se poate să-ți amintești numai lucrurile frumoase”, a mărturisit actorul într-un interviu pentru click.ro.

