Managerul spitalului din Botoșani, demis după ce Alexandra s-a stins din viață în timp ce striga după ajutor, s-a întors într-o nouă funcție de conducere! Cu ce se ocupă acum?

Cazul Alexandrei Ivanov a șocat o țară întreagă și a ridicat mai multe semne de întrebare. După ce tânăra însărcinată a așteptat mai bine de șapte ore să fie preluată de un medic, aceasta s-a stins din viață.

Managerul Spitalului din Botoșani a fost demis după această întâmplare, doar că acum s-a reîntors într-o altă poziție de conducere.

Citește și: Medicul care a încercat să o salveze pe Alexandra face declarații tulburătoare. Așa au decurs ultimele clipe de viață pentru tânăra care s-a stins pe patul de spital: ”S-au inițiat manevrele de resuscitare cardio-pulmonară”

Managerul spitalului demis s-a întors într-o altă funcție de conducere

Alexandra Ivanov s-a stins din viață la doar 25 de ani, după ce a pierdut o sarcină și a fost lăsată să aștepte mai bine de șapte ore în unitatea medicală, fără ca niciun doctor să o preia.

Incidentul tragic a revoltat o țară întreagă și a ridicat foarte multe semne de întrebare. Astfel, după moartea mamei au apărut și primele măsuri pe care autoritățile au decis să le ia.

Prima persoană vizată a fost managerul Spitalului din Botoșani, care a și fost demis în urma deciziei luate de Consiliul Județean. Bărbatul nu a părut foarte afectat de această măsură, astfel că nu a stat prea mult pe gânduri și a solicitat să fie pus în funcția pe care a ocupat-o în 2018, anume funcția de director executiv adjunct la Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă din Botoșani.

Reprezentanții instituției au confirmat faptul că începând de mâine, 7 septembrie, acesta urmează să revină pe funcția ocupată în trecut, una deloc de neglijat în ceea ce privește salariul.

În tot acest timp, familia Alexandrei Ivanov încă așteaptă răspunsuri.

Medicul care s-a ocupat de Alexandra a fost și el audiat, iar asistenta și infirmiera care au fost de gardă în acea seară au cerut în fața magistraților să revină la locurile de muncă pentru că, susțin ele, nu sunt vinovate de moartea tinerei.

Medicul care a încercat să o salveze pe Alexandra a făcut declarații

Citește și: Șeful chirurgilor de la spitalul din Botoșani, unde Alexandra și-a dat ultima suflare în timp ce aștepta de ore întregi să primească ajutor, a făcut declarații halucinante înainte de tragedie: „Nu putem sta 24 de ore și să vă așteptăm cu pâine și sare”

După ce a fost lăsată ore în șir să aștepte ajutor, atunci când starea ei s-a agravat, Alexandra a fost dusă la ATI, iar un medic a încercat să o resusciteze, dar totul a fost în zadar. Cel care a încercat să o readucă la viață a povestit cum au decurs ultimele clipe ale mamei de doar 25 de ani.

„În data de 18 august 2023, în jurul orei 7:35, pacienta a ajuns pe compartimentul ATI Maternitate. Am fost solicitat, am ajuns imediat la ea, am evaluat-o, am certificat stopul cardio-respirator, deci ea nu avea puls și nu respira”, a mărturisit Cătălin Ilie Surdeanu, medic Compartiment ATI, conform botosaneanul.ro.

Mai mult de jumătate de oră i s-au aplicat aceste manevre Alexandrei, dar în zadar. Astfel că în jurul orei 08:00, medicul a fost nevoit să declare decesul.

„S-au inițiat manevrele de resuscitare cardio-pulmonară specifice conform protocolului în cazul dânsei cu masaj cardiac extern și catecolamine intravenos, plus protejarea căii aeriene superioare pentru ventilație artificială. S-au continuat aproximativ 40 – 45 de minute manevrele timp în care, din păcate, nu s-a obținut întoarcerea la circulația spontană și după aproximativ 45 de minute a trebuit, din păcate, să certificăm decesul”, a mai adăugat doctorul.