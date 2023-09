Medicul care a încercat să o salveze pe Alexandra face declarații tulburătoare. Așa au decurs ultimele clipe de viață pentru tânăra care s-a stins pe patul de spital: ”S-au inițiat manevrele de resuscitare cardio-pulmonară”

In articol:

Alexandra Ivanov s-a stins din viață pe 18 august, lăsând în urma sa o familie întreagă care o plânge acum și trei copii orfani.

Tânăra de 25 de ani a ajuns la spital cu dureri groaznice, după ce sarcina i s-a oprit din evoluție, cerând să i se curme durerea pe care o simțea.

Alexandra a murit în urma unui stop cardio-respirator

În zadar, însă, căci a fost lăsată în agonie ore în șir și abia spre dimineață, a doua zi, când starea i s-a agravat, fiind nevoie să fie transportată pe secție de Terapie Intensivă, a primit ajutorul unui medic.

Acum, cel care a încercat să o readucă la viață povestește cum au decurs ultimele clipe ale tinerei mame. Conform spuselor medicului, în dimineața zilei de 18 august, Alexandra a ajuns în stop cardio-respirator la ATI, acolo unde el a fost solicitat să intervină de urgență.

Și asta pentru că tânăra, care a murit zicând că nu mai are aer, a primit ajutor abia când nu mai avea nici puls, nici nu mai respira.

„În data de 18 august 2023, în jurul orei 7:35, pacienta a ajuns pe compartimentul ATI Maternitate. Am fost solicitat, am ajuns imediat la ea, am evaluat-o, am certificat stopul cardio-respirator, deci ea nu avea puls și nu respira”, a mărturisit Cătălin Ilie Surdeanu, medic Compartiment ATI, conform botosaneanul.ro.

Medicul care a încercat să o salveze pe Alexandra face declarații tulburătoare [Sursa foto: Facebook]

În fața unei asemenea situații de urgență, cadrul medical declară că s-au început manevrele de resuscitare.

Mai mult de jumătate de ore i s-au aplicat aceste manevre Alexandrei, dar în zadar. Astfel că în jurul orei 08:00, medicul a fost nevoit să îi declare decesul tinerei, care a lăsat acum în urma un soț și trei copii.

„S-au inițiat manevrele de resuscitare cardio-pulmonară specifice conform protocolului în cazul dânsei cu masaj cardiac extern și catecolamine intravenos, plus protejarea căii aeriene superioare pentru ventilație artificială. S-au continuat aproximativ 40 – 45 de minute manevrele timp în care, din păcate, nu s-a obținut întoarcerea la circulația spontană și după aproximativ 45 de minute a trebuit, din păcate, să certificăm decesul”, a mai adăugat doctorul.