Mai exact, în vară, Alex Puștiu, susține femeia, avea de cântat la o nuntă, alături de formația lui. Totul era stabilit și, mai mult chiar, luase și arvuna, 1600 de lire sterline, metodă prin care mirii s-au asigurat că vor avea la petrecere și distracția de zile mari pe care și-o doreau.

Doar că, povestește mireasă furioasă, Alex Puștiu a ”uitat” să ajungă la eveniment. ”Inegalabilul Alex Puștiu, lăutar complet… doar că puțin țepar... Pe data de 27 iulie 12019 am avut nunta. Alex Puștiu era deja arvunit cu suma de 1600 de lire sterline, dar se pare că nu a putut ajunge la eveniment. În ziua nunții ne-am trezit la ora 12.00 – vorbisem să vină la ora 10.00 ca formația să aibă timp să monteze – ca el, de fapt, nu are formație și bineînțeles nu se poate prezenta la eveniment. Având mai multe convorbiri telefonice cu el, atât eu cât și soțul, dar și alți prieteni, acesta ne-a tot spus că a găsit pe cineva, că este pe drum, că ajunge în 10 minute, în 30 de minute, dar nu a mai apărut… După lungi insistențe din partea noastră ne-a spus că vine la restaurant, dar surpriză! Nici acolo nu a mai binevoit să vină. Ulterior am luat legătura cu el și am discutat despre faptul că ne vrem banii înapoi, el a fost de acord să o facă, luni, mariți, în weekendul de după cântare și tot așa… ”, susține femeia păgubită.

Mai mult decât atât,, mai susține mireasa cu pricina, nici acum manelistul nu a ”rezolvat” situația financiară dintre ei. ”Nici în ziua de azi faimosul Alex Puștiu nu ne-a dat niciunm ban înapoi, nu răspunde la mesaje și nici nu dă vreun semn că ar vrea să ne înapoieze suma de 1600 de lire sterline! În 1600 de lire stă valoarea ta de lăutar?”, este postarea făcută de femeia furioasă că i-a fost stricată nunta și a rămas și fără bani.

Alex Puștiu, manelist celebru de ani buni

În 2014, în lumea manelelor și-a făcut loc și numele lui Alex Puștiu, acesta reușind să lanseze o serie de piese care, la acea vreme, au ”spart” topurile Youtube, transformându-se într-un adevărat fenomen. Normal, succesul cu pricina i-a adus lui Alex Puștiu și o groază de fani, bani cu nemiluita și contracte peste contracte.