Sorina Ceugea și soțul ei, Danezu, au fost doi dintre prietenii apropiați ai cuplului marcat de tragedia din Paris, așa că, fără să stea pe gânduri, zilele trecute, au acceptat să facă o melodie și un videoclip în memoria tinerei care a sfârșit pe când se pregătea să accepte să devină mireasa lui Andrei.

Citeste si: Manelista Sorina Ceugea, aventura vieții, în Asia, alături de soțul ei! ”Am sunat la Ambasadă, dar degeaba!”

Citeste si: Cutremurător! O gravidă de 29 de ani, ucisă de câini! A apucat să-și sune iubitul înainte să moară

”Au trecut 8 luni de când ea nu mai este printre noi, 8 luni în care familia, iubitul şi prietenii ei îi simt tot mai mult lipsa. Andrei, împreună cu familia Andreei, s-au gândit să compunem o melodie care să ne aducă mereu aminte de ea. Asta am şi făcut. Am compus o melodie în memoria ei, iar Danezu a venit cu un scenariu foarte sensibil. De asemenea, melodia are un mesaj puternic, este tot ceea ce Andrei ar fi vrut să-i spună în momentele acestea femeii pe care a iubit-o atât de mult”, ne-a spus, în exclusivitate, Sorina Ceugea, cântăreața care interpretează versurile melodiei dedicate tinerei.

Mai mult decât atât, ne-a dezvăluit Sorina Ceugea, filmările videoclipului au avut loc într-o pădure din Cluj pentru că Andreea iubea foarte mult natura și soarele, iar rolul ei este interpretat de o prietenă comună pentru că erau câteva secvențe în care era nevoie de cineva să o joace pe tânăra care a murit la Paris.

De altfel, ne-a dezvăluit Sorina Ceugea, în ziua în care era stabilită filmarea, s-a și petrecut... ceva. ”Chiar ne părea rău că am programat filmarea în acea zi. Când am ajuns în locul unde trebuia să filmăm niște cadre, era frig şi întuneric. Și, ca prin minune, chiar când am început să filmăm, a ieșit soarele, s-a încălzit imediat. Am simțit pe toată perioada filmărilor prezența ei... A fost cu noi, de undeva din Cer ne privea, sunt sigură!”, ne-a mai spus Sorina Ceugea.

Andrei voia să o ceară de soție

”Andrei şi Andreea formau un cuplu minunat. Le plăceau distracțiile, călătoreau şi se iubeau foarte mult. De fiecare dată când mergeam în Cluj, ne vedeam şi petreceam timp împreună. Ea era o fata foarte veselă, mereu cu zâmbetul pe buze. Au plecat la Paris într-o mică excursie care trebuia să fie una de care Iulia să îşi amintească cu drag pentru că Andrei voia sa o ceară de soție...”, ne-a spus, la acea vreme, în exclusivitate, Sorina Ceugea. Mai mult, recunoaște artista, atât ea, cât și soțul ei, îi tot băteau la cap să facă pasul. ”După nunta noastră, mereu făceam glume pe seama lui Andrei: "Nu o ceri şi tu ?", "Dar când o ceri?", "Când jucăm la nunta voastră? Ne-am fi dorit tare mult să îi vedem miri. Vestea că ea a murit este şoc foarte mare pentru mine şi Danezu. Nu ne venea să credem.. L-am sunat pe Andrei pentru că am văzut postarea lui de pe Facebook şi speram să fie o gluma proastă. Chiar de 1 Aprilie s-a întâmplat. Nici acum nu ne vine să credem că nu mai e printre noi. Ne rugăm la Dumnezeu să îi dea putere lui Andrei, care suferă enorm! Părinților ei, de asemenea!”, ne-a mai spus, pe atunci, în lacrimi, Sorina Ceugea.

De altfel, și acum, ne-a povestit Sorina, iubitul tinerei care a murit la Paris nu s-a consolat. ”El ne-a și spus că nu îl mai interesează nimic. Adică, merge la muncă, își face treaba, dar când vine vorba de vreo altă femeie refuză și să se gândească. Pur și simplu, nu îl mai interesează altcineva, ne-a spus că el nu mai are cum să iubească pe alta, că ea a fost totul pentru el”, ne-a spus Sorina Ceugea.

Cum s-a întâmplat tragedia

Tragedia a avut loc pe data de 1 aprilie, atunci când Andreea şi iubitul ei se aflau pe platforma din faţa Palais de Chaillot, o zonă celebră din Paris de unde se vede foarte bine turnul Eiffel şi unde se pot face poze foarte romantice. Acolo, tânăra s-a împiedicat și a căzut de la aproximativ 10 metri înălțime, pierzându-și viața pe loc.

Tânăra a căzut de la peste 10 metri înălțime și a murit pe loc. Toți apropiații tinerei sunt în stare de șoc după ce au aflat ce s-a întâmplat în capitala Franței. Andreea urma să fie cerută în căsătorie de către iubitul său în timpul vacanței romantice.