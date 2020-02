Manuela de la ”Puterea Dragostei”, una dintre concurentele care au făcut istorie în emisiune și, culmea, asemănarea ei fizică cu Carmen de la Sălciua a fost remarcată și de Culiță Sterp, s-a împrietenit cu artistul cu care a colaborat, motiv pentru care a decis să vorbească de relația lui cu senzuala cântăreațăd e muzică de petrecere.

Manuela de la ”Puterea Dragostei” a recunoscut că era amică bună cu Culiță Sterp, în exclusivitate pentru WOWbiz.ro. ”Să știi că m-am înțeles foarte bine cu Culiță Sterp, dar... Am observat că de vreo două luni m-a scos de la follow, nu știu ce s-a întâmplat. Poate nu îl mai lasă Carmen de la Sălciua... Nu o cunosc bine, am văzut-o de câteva ori... Am avut o dispută cu ea, eu sunt mai vulcanică... Dar a fost, nu pot să dau amănunte...”, a spus în studioul WOWbiz.ro, Manuela de la ”Puterea Dragostei”.

Mai mult decât atât, Manuela de la ”Puterea Dragostei” e convinsă că relația dintre Culiță Sterp și Carmen de la Sălciua este una... cu șanse. ”Eram amici, ne-am înțeles foarte bine în perioada în care el a fost despărțit de Carmen de la Sălciua. Dar țin să precizez că am avut doar o relație de prietenie, de amiciție... Îmi povestea prin ce a trecut, a fost o perioadă foarte dureroasă pentru el. Suferea, a suferit foarte mult în perioada aceea. Acum mă bucur pentru el, știu că a iubit-o foarte mult pe Carmen, și sper că e fericit. (...) Eu îi văd împreună! Chiar cred că se potrivesc, ei provin din același mediu și se potrivesc”, a mai spus Manuela de la ”Puterea Dragostei”.

Carmen de la Sălciua și Culiță Sterp, divorț cu scandal și împăcare discretă

După ce au apărut primele imagini de la ziua de naștere ale frumoasei Carmen de la Sălciua, publicate în exclusivitate de WOWbiz.ro, în care Culiță Sterp părea să fie amfitrionul petrecerii, cei doi au refuzat să comenteze relația pe care o au timp de câteva săptămâni. Într-un final, după îndelungi negocieri, cei doi au recunoscut că sunt împreună. De altfel, au aflat reporterii WOWbiz.ro, între Culiță Sterp și Carmen de la Sălciua se purtau discuții, pe ascuns, cu câteva săptămâni înainte ca relația lor să se concretizeze.

”Carmen și Culiță vorbeau pe ascuns, la telefon. Bănuiesc că el a contactat-o pe Carmen, iar ea a fost fericită că s-a întâmplat așa. Au vorbit destul de mult, o făceau de fiecare dată când aveau câteva momente libere, de singurătate. Atunci au deschis discuția despre împăcare, iar Carmen i-a pus câteva condiții”, ne-a spus, în exclusivitate, o persoană apropiată din preajma celor doi.

Mai mult decât atât, pentru a o convinge pe Carmen de la Sălciua de intențiile sale cât se poate de onorabile, Culiță Sterp a făcut și o serie de gesturi care i-au dovedit artistei că nu se joacă. ”A avut grijă să o lase mai moale cu Plușica, să nu se mai vadă cu ea. Carmen a văzut că fostul ei soț nu glumea cu privire la relația pe care și-o dorește cu ea, așa că a început și ea să se schimbe față de Cosmin Isăilă, să răcească treptat relația. Apoi au discutat despre viitorul lor împreună, iar Carmen i-a cerut un lucru cât se poate de simplu lui Culiță: să nu o mai înșele vreodată. Iar el a jurat că nu va mai călca strâmb și a plusat mărturisindu-i că se gândește la o familie mare alături de ea. Carmen, când a auzit de asta, i-a și dat papucii lui Cosmin Isăilă și s-a întors la Culiță. Normal, Culiță a făcut, între timp, toate demersurile pentru a-și liniști familia, mai ales că cei din partea lui au făcut-o praf pe Carmen când era în divorț de el”, ne-a mai spus sursa citată despre ce se petrecea între Carmen de la Sălciua și Culiță Sterp.