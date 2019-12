Manuela de la Puterea dragostei și Alex Bobiciou, carismaticul concurent din sezonul 1, s-a înfiripat o idilă, în vara acestui an. Bărbatul, tocmai terminase filmările la Istanbul și, într-o vacanță la bunul său prieten, Iancu Sterp, și-a găsit iubirea.

Alex Bobicioiu a format un cuplu cu Bianca la Puterea Dragostei, însă relația lor nu a ținut prea mult. Tânărul a dat însă lovitura abia după ce a ieșit din casă, atunci când s-a amorezat de Miss Alba 2018, o fată superbă pe nume Manuela Oprișiu, în vârstă de 25 de ani, deținătoarea unui salon de înfrumusețare în Sebeș. Mai mult, absolventă a Facultății de Drept din cadrul Universității din Alba Iulia, ea a fost manager al unui hotel din Spania. Mai mult, este și un model, iar în trecut a cochetat pentru o vreme cu o carieră în televiziune, la un post local.

Care a fost povestea de dragoste dintre Manuela de la Puterea dragostei și Alex Bobicioiu

Povestea lor a fost inițial una frumoasă și a fost prezentată pe rețele de socializare, chiar și atunci când tânăra a decis să intre în casa Puterea dragostei, cu amendamentul că îl aștepta și pe Alex acolo. Din păcate, în loc de sentimente mai puternice și vizite la…Istanbul, iubirea nu avea să țină prea mult, căci, la un moment dat, din motive doar de el știute, Bobicioiu a declarat public că, pentru el. Manuela este doar un fel de…“friends with benefits”!!!

în exclusivitate pentru WOWbiz.ro

Manuela de la Puterea dragostei a dat cărțile pe față despre Bobicioiu! ”M-a căutat la telefon și mi-a zis că nu mă potrivesc aici, în casă, și cel mai și cel mai bine ar fi să plec”

a explică Alex Bobicioiu de la ”Puterea Dragostei”,în urmă cu câteva luni, declarații ce au deranjat-o pe Manuela.

La ceva vreme de la acele declarații, la o vizită a unei echipe WOWbiz.ro la Istanbul, Manuela de la Puterea dragostei a dat cărțile pe față în privința lui Bobicioiu. ”Mi-a plăcut de el, dar nu atunci când era în show, ci atunci când a ieșit din competiție. Nu prea aveam timp să îl urmăresc în emisiune. Acum, suntem prieteni foarte buni, dar mi-a plăcut de el, ce-i drept, fiindcă Boby este un băiat frumos și sunt o grămadă de fete care îl plac. Așa am făcut și eu. L-am cunoscut la filmările unui videoclip pentru Culiță Sterp, și din ziua aceea, am început să vorbim. Așa, am vorbit săptămâni la rând, cam…două luni apoi eu am intrat în casă. Bine, relația noastră, care a fost sau nu a fost, luați-o cum vreți, s-a cam răcit înainte de merge eu la Istanbul. Pe urmă, în Turcia, am încercat să încep o viață nouă și să fie ce o vrea Dumnezeu”, a declarat, în premieră pentru WOWbiz.ro, Manuela, însă a ținut să mai precizeze ceva legat de Bobicioiu. ”M-a mai căutat la telefon, prima dată când a aflat că am fost admisă în competiție, și mi-a zis că nu mă potrivesc aici, în casă, și cel mai și cel mai bine ar fi să plec. Dar nu am ținut prea mult cont de părerea lui, și, după câte mă puteți vedea, iată-mă, încă sunt aici”, a conchis frumoasa femeie.