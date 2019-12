În urmă cu puțin timp, o echipă WOWbiz.ro a reușit să pătrundă, în exclusivitate, în locurile mai puțin cunoscute de la Puterea dragostei și să afle toate secretele de la Istanbul, atât ale concurenților, cât în special ale vedetei show-ului, nimeni alta decât Andreea Mantea.

O gazdă senzațională și spirituală, Andreea ne-a invitat în cabina ei de trei metri și jumătate pe trei metri, locșor în care își petrece mai bine de zece ore pe zi.

”Aici, mănânc, aici dorm, aici…Asta este, de fapt, garsoniera mea. Ați intrat și vă invit mai întâi pe hol, unde, ca orice om, am și eu, câte una, câte alta. De pe hol, mergem în living, unde am o canapea. Uite am și o pătură, fiindcă și dorm pe patul acesta. Nu am ce să fac, între filmări, nu mai plec acasă, rămân aici, să mă odihnesc un pic. David, băiețelul meu, mai rămâne la grădiniță și aici, dorm, dar de fapt nu pe canapeaua aceasta, pe cealaltă, din colțișorul celălalt. Am și o masa de machiaj, unde mă aranjez, îmi fac părul și toate cele, singură, fiindcă așa mi-a plăcut dintotdeauna. Este practic zona mea! Am și dormitor, cu un pat mic, unde stau zilnic. Știți că este sănătos să dormi cu picioarele în sus și, pe undeva, eu respect regula aceasta. Am și dressing, am și baie, am borcane, am căni de făcut ceai, căci vorba aia… suntem în Turcia. Aici sunt rochiile pe următoarele două săptămâni, pantofii și am și cercei. A…să vă mai spun un secret, asistenta mea mi-a făcut o surpriză, fiindcă stăteam cu cerceii intinși peste tot pe aici, să vă arăt unde mi țin acum, să nu râdeți (n.r. i-a pus chiar în fața toaletei), dar nu aveam unde. Acesta este ”locul” meu”, a povestit, amuzată, vedeta de la KanalD!

Andreea Mantea are perne ”speciale” în cabină. ”Una îmi ține mâna, alta îmi ține capul mai sus”

Andreea Mantea ne-a prezentat viața ei secretă la Istanbul, cu tot ce implică ea, chiar dacă uneori nu este deloc ușoară. ”Am pe pat cartea ”Enciclopedia inutilității”. O recomand tuturor, citiți-o, o să vă ajute foarte mult, o să renunțați la multe lucruri. Eu nu o las din mână și când mă odihnesc, mereu o răsfoiesc. Și dacă tot am adus vorba de odihnă, o să vă spun cum dorm eu pe micuța mea canapea, unde, de pildă, fiecare pernă are utilitatea ei, una este tare, una îmi ține mâna, alta îmi ține capul mai sus, am și păturică, totul pe flaușat, mi s-a adus, zilele trecute, și radiator, fiindcă mie îmi este foarte frig. Îmi pun în jurul meu apă, cafea, covrigi, telefonul, și uite așa… stau și îi privesc pe domnii și domnișoarele de la Puterea dragostei pe ecranul de pe perete când încep…Eh, televizorul asta a văzut atât de mult content, dacă ar putea vorbi…”, a mai povestit superba brunetă.

Andreea și-ar dori la Istanbul să acorde mai mult timp internetului, însă nu prea are timp. ”M-am apucat să îmi fac vlogg-uri, am un cont de youtube… în telefon am atâtea filmulețe, pe care, din păcate, nu apuc să le pun. Tot timpul zic, lasă că fac mâine, adică să le ditez, dar nu am mai apucat să fac nimic, în pauză, nu reușesc. Lumea de acasă nu știe care este programul nostrum zilnic, venim câteodată de dimineață, câteodată de după-amiază, și stăm până la miezul nopții. Este foarte greu”, a precizat Mantea pentru WOWbiz.ro!

Andreea Mantea ne-a prezentat viața ei secretă la Istanbul! ”Practic m-am mutat aici, este o altfel de provocare pentru mine”

Andreea Mantea ne-a prezentat viața ei secretă la Istanbul, dar nu se plânge de nimic, este la fel de puternică și fermă, ca întotdeauna, orice emisiune ar avea pe mână. ”Viața nu este grea în Turcia, unde practic m-am mutat, este o altfel de provocare pentru mine, știți că mie îmi plac provocările, este ceva diferit și uman, este o conexiune de orice tip, fiindcă încerc să îi înțeleg pe concurenți, să îi împac, să îi ajut, să îi atenționez, să îi fac să deschidă ochii, să îi accept, să, să…etc. Dacă ai să mă veți întreba peste ani, a fost Puterea dragostei cel mai complex proiect pe care l-ai avut, am să spun Da. De ce? Fiindcă sunt atât de multe suflete în acea casă, și când se strâg toate, fiecare concurent cu sufletul lui, cu personalitatea lui, cu dorințe, cu dezamăgiri este ofertant profesional. În plus, îi respect pe toți, fiindcă au ceva de spus și au avut curajul să vină să facă acest lucru. Câteodată mă supăr pe ei, fiindcă uită scopul real al participării în show, uită puțin că acela este dragostea, nu cearta și pun accentul cumva pe partea negative. Dar…de aceea, sunt eu aici, să moderez și îi conduc pe o cale bună. Puterea dragostei este o emisiune de suflet și îmi place acest lucru”, a conchis Andreea Mantea, în premieră pentru WOWbiz.ro!