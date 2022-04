Manuela Hărăbor, la un pas de a-și pierde fiul: ”S-a aplecat peste balcon și a căzut în gol. L-am găsit sedat”. O minune l-a salvat pe Andrei

In articol:

Manuela Hărăbor, actrița care a debutat în lumea filmului la vârsta de doar patru ani, în filmul ”Veronica”, adorată și pentru rolul din „Pădureanca”, a împlinit la începutul acestei luni 54 de ani.

De când se știe și-a dedicat întreaga viață carierei. Cincizeci de ani de spectacol are în spate frumoasa vedetă, timp în care a impresionat cu rolurile interpretate pe scenele teatrelor din țară, dar și cu cele

din filmele ajunse pe micul ecran. Însă, pe lângă împlinirea profesională, de 32 de ani, Manuela Hărăbor știe ce înseamnă și se bucură și de rolul de mamă.

Citeste si: Manuela Hărăbor a sărăcit într-un an de zile! Din conturile actriţei celebre pentru rolul din Pădureanca au dispărut peste 35.000 de euro!

Manuela Hărăbor [Sursa foto: Facebook]

Manuela Hărăbor: ”Am avut parte de două experiențe foarte dureroase”

În urma relației pe care a avut-o cu Dan Chișu, marea actriță a adus pe lume un băiat, pe Andrei, astăzi în vârstă de 32 de ani. În ciuda faptului că tânărul se confruntă cu probleme de sănătate, mama sa îl consideră o creație specială a lui Dumnezeu, de la care ea avut și are zi de zi atât de multe lucruri de învățat despre tot ce înseamnă o viață împlinită.

”Fiecare zi e altfel pentru că nu știu ce-mi rezervă acea zi. Andrei are un fel de a fi ce vine din creația primordială a lui Dumnezeu. Este un copil curat, fără ascunzișuri, fără ipocrizie. Andrei are acum 32 de ani și m-a dat pe brazdă și pe mine. Dacă e să fac puțină aritmetică, eu am avut mai multe de învățat de la el. Andrei m-a învățat niște lucruri care stau la baza vieții”, a declarat Manuela Hărăbor, conform Fanatik.

Citeste si: Vești bune pentru mame și femeile pensionate! Se dau mulți bani în plus, anunțul premierului Ciucă- kfetele.ro

Citeste si: Răsturnare de situaţie! NU Vladimir Putin conduce războiul din Ucraina. Cine este, de fapt, persoana din umbră..- bzi.ro

Însă, până să ajungă să trăiască o viață de care să se bucure pe deplin, privind în urmă, Andrei a făcut-o să treacă și prin cele mai grele momente ale vieții sale.

Acum mult timp, când Andrei era doar un copil, Manuela a trăit de două ori spaima de a-l pierde.

Actrița își amintește cu groază că tatăl său i-a pierdut odată fiul, în parc. Atunci, cineva a vrut să-l răpească pe Andrei, însă jandarmii au intervenit la timp. Situația a fost cu atât mai dramatică, cu cât, la momentul respectiv, Manuela Hărăbor se afla la mare departare de casă, fiind în imposibilitatea de a face ceva pentru a-și găsi fiul.

”Am avut parte de două experiențe foarte dureroase. Prima, eram în America, trebuia să mă întorc în țară, am sunat acasă și am aflat că tata îl pierduse pe Andrei în parc. Am încercat să schimb biletele de avion, mă simțeam prinsă într-o capcană și nu știam ce să fac. După câteva ore l-au găsit pe Andrei. A vrut să-l răpească cineva, dar a intervenit jandarmeria”, a mai povestit actrița.

De altfel, o situație la fel de gravă s-a întâmplat și un an mai târziu de la cele povestite anterior. Atunci, Andrei a căzut de la balcon, de la etajul unu și doar o minune a făcut ca el să supraviețuiască.

Nici atunci, fosta parteneră a lui Dan Chișu nu se află lângă copilul ei, iar momentul când l-a găsit sedat, pe patul de spital, a fost crucial. Din fericire, medicii i-au dat vești bune, iar la o zi după incident, copilul deborda de energie.

”A doua întâmplare, vara următoare am plecat la mare. Am închiriat un apartament cu părinții mei și Andrei. M-am întors în București că aveam spectacole și, în perioada asta de trei zile cât am lipsit, Andrei și-a spart capul. S-a aplecat peste balcon, de la etajul unu, a alunecat și a căzut în gol pe un petec de pământ de 60 de cm pătrați. Dacă ar fi căzut pe gard sau pe beton…Am ajuns la spital, l-am găsit sedat, medicul mi-a spus că nu are nicio leziune și că a avut un noroc extraordinar. A două zi dimineață, Andrei s-a trezit și mi-a spus: “mama, hai la plajă”, a mai povestit marea vedetă.

Citeste si: Manuela Harabor, aparitie de senzatie in costum de baie, pe plaja! Celebra actrita de 50 de ani s-a relaxat pe litoralul bulgaresc FOTO

Cu bune și cu rele, pentru că recunoaște că viața pe care o duce nu este tocmai una ușoară, deși afișează mereu un zâmbet larg pe față și se vrea a fi o femeie puternică, „Pădureanca”, așa cum îi mai spun fanii, recunoaște că are și momente de slăbiciune.

Vedeta spune că episoadele în care simte că nu mai poate, când cedează și crizele de plâns o năpădesc sunt destul de dese. Însă, pentru că știe că viața sa este o continuă luptă, singură se ridică de la pământ și cu inima deschisă și multă putere psihică o ia de la capăt, zi de zi.

”Aaaa, de multe ori simt asta (n.r. că nu mai poate), săptămânal. Dar am o vorba: de fiecare dată când nu mai pot, mai pot puțin. Sunt momente în care încerc să mă adun, fac câte o criză de plâns sau pur și simplu țip singură prin casă, mă resetez și o iau de la început”, a mai declarat Manuela Hărăbor.