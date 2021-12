Manuela Oprișiu, fosta concurentă de la Puterea dragostei, este gravidă! Prima imagine cu burtica: „Cadoul meu cel mai prețios”

In articol:

Manuela Oprișiu s-a făcut remarcată, după ce a participat în show-ul matrimonial de pe Kanal D „Puterea dragostei. Din nefericire, ea a păsărit emisiunea fără să-și fi găsit jumătatea, dar se pare că lucrurile s-au mai așezat între timp, căci aceasta urmează să devină mămică în foarte scurt timp.

Fosta concurentă de la Puterea dragostei s-a afișat pe Instagram cu burtica de graviduță, iar felicitările din partea internauților au curs ca o avalanșă în secțiunea de comentarii. De asemenea, Manuela i-a dedicat bebelușului ei încă nenăscut un mesaj absolut emoționant, care le-a înduioșat inimile urmăritorilor ei.

Manuela Oprișiu [Sursa foto: Instagram]

„Tot ce mi-am dorit vreodată... a opta minune a lumii! A trecut ceva timp de când ma rog sa vii, iar Dumnezeu a decis ca acum este momentul nostru, este momentul in care inteleg ca o fărâma de om îmi va aduce mai mult decât tot ce mi au adus ceilalți laolaltă pana acum. Trebuia sa trec prin multe ca sa fiu cu adevărat pregătită sa te am, ca să rup din mine și sa las tot din mine, ca sa cresc, ca sa nu mă uit, ca sa fiu pe viața a cuiva! Tu ești eu doar ca varianta mea cea mai buna, tu ești cadoul meu de la Dumnezeu pentru tot binele pe care l-am făcut in viața asta si sunt atât de nerăbdatoare sa te văd, sa te aud, sa îți simt mirosul...

O sa te țin in brațe cât vrei tu și încă o secunda! Povestea noastră e atât de specială iar eu abia aștept sa ti o spun. Te iubesc dintotdeauna si pt totdeauna, cadoul meu cel mai prețios!

Mulțumesc, Dumnezeul meu ♥️ Crăciun binecuvântat, oameni dragi! Dumnezeu cu voi🙏🏽”, a scris Manuela Oprișiu pe rețelele de socializare, în dreptul imaginilor în care apare cu burtica de graviduță.

Manuela Oprișiu [Sursa foto: Instagram]

Manuela, dezvăluiri despre relația cu Alex Bobicioiu

Tânăra a dezvăluit, în urmă cu ceva timp, și care a fost relația ei cu Alex Bobicioiu, un alt concurent al emisiunii Puterea dragostei.

Manuela Oprișiu recunoaște că a simțit atracție pentru acesta, dar după ce tânărul a părăsit competiția.

„Mi-a plăcut de el, dar nu atunci când era în show, ci atunci când a ieșit din competiție. Nu prea aveam timp să îl urmăresc în emisiune. Acum, suntem prieteni foarte buni, dar mi-a plăcut de el, ce-i drept, fiindcă Boby este un băiat frumos și sunt o grămadă de fete care îl plac.

Așa am făcut și eu. L-am cunoscut la filmările unui videoclip pentru Culiță Sterp, și din ziua aceea, am început să vorbim. Așa, am vorbit săptămâni la rând, cam…două luni apoi eu am intrat în casă. Bine, relația noastră, care a fost sau nu a fost, luați-o cum vreți, s-a cam răcit înainte de a merge eu la Istanbul. Pe urmă, în Turcia, am încercat să încep o viață nouă și să fie ce o vrea Dumnezeu”, a declarat bruneta, în premieră pentru WOWbiz.ro.

