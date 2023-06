Manuela Oprișiu l-a uitat pe tatăl fetiței ei! Bruneta recunoaște că a trecut prin clipe grele: "Nu mai sunt lacrimi de suferință" | EXCLUSIV

In articol:

Manuela Oprișiu, fosta concurentă de la Puterea dragostei, a dat uitării trecutul și, acum, este pregătită pentru o nouă relație. În emisiunea “Online Story by Cornelia Ionescu”, fosta concurentă de la Puterea dragostei a declarat că tatăl fetiței sale este un subiect închis pentru ea, mai ales că primește ajutor de la familia ei în fiecare zi, și nu îi simte lipsa bărbatului din niciun punct de vedere.

Manuela își dorește un bărbat care să o domine pe ea, dar care să o iubească și pe fiica ei. Aceasta a și slăbit foarte mult în ultimul an, prin voință și perseverență, a reușit să dea jos aproape 20 de kilograme, iar, în acest moment, arată perfect, exact ca atunci când era declarată Miss Alba.

Manuela nu se mai gândește la tatăl fetiței ei

Manuela Oprișiu susține că oficial tatăl fetiței ei este dat uitării. Acesta nu se implică sub nicio formă în viețile lor, așa că bruneta a decis să îl excludă din gând și inimă. Aceasta a povestit prin ce clipe grele a trecut, până să realizeze că îi este mai bine ca mamă singură.

"Tatăl Ozanei este un subiect închis, nu există nici în viața mea, nici în viața Ozanei din niciun punct de vedere, sub nicio formă. După o lungă perioadă în care mi-a fost greu, acum sunt bine. Am ajuns la concluzia că așa trebuia să se întâmple, așa a vrut Dumnezeu, așa a fost să fie și toate astea că să îmi fie mie bine și copilului meu. Sunt mult mai bine așa cum sunt acum, sunt bine fără el. E greu să fii mamă singură, nu e ușor, dar copilul îți dă o putere extraordinar de mare. Fata mea este cel mai mare dar pe care l-am primit în viața aceasta și ea îmi dă toată puterea, forța, să lupt, să merg înainte, să trag cu dinții pentru mine și pentru ea să îi ofer un viitor bun. Nu avem nevoie de terțe persoane care să ne încurce mai mult decât să ne descurce. Nu mai sunt lacrimi, de fapt, ba da, mai sunt, de fericire și de împlinire. Nu mai sunt lacrimi de suferință, sperăm nici să nu mai fie vreodată. E un subiect foarte sensibil pentru mine.", a declarat Manuela Oprișiu.

Cum a reușit să slăbească Manuela zeci de kilograme?

Manuela a luat foarte mult în greutate pe parcursul sarcinii și la scurt timp după. Aceasta i-a uimit pe toți acum cu silueta ei subțire, trasă prin inel. Manuela a recunoscut la ce metodă a apelat.

"Acum am 56 de kilograme. Mi-am dorit foarte mult să slăbesc. M-a contactat o tipă pe Instagram, care mi-a spus că mă poate ajuta. La început am fost sceptică, pentru că nu credeam în produse și diete, dar să știi că am ținut cont foarte mult de această femeie. Mi-a dat teroare, a stat cu mine pe apel, ea nu este din țară. S-a ținut de capul meu până am ajuns la rezultatul pe care l-ați văzut mai devreme. Am ținut diete, am mâncat foarte puțin, am luat și ceva produse de la ea. În primul rând trebuie să ai ambiție, nu să trișezi. Trebuie să știi ce vrei, unde vrei să ajungi și să strângi puțin din dinți, pentru că nimic nu e ușor în viața asta. Dacă vrei să arăți bine, trebuie să faci anumite sacrificii.", a mărturisit Manuela Oprișiu, la WOWnews.

