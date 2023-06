„Am dus munții cu mine” Cum se împarte Laura Cosoi între viața profesională și cea de mămică? Actrița a fost însoțită recent pe platourile de filmare de mezina familiei

In articol:

Laura Cosoi este o femeie împlinită atât pe plan profesional, cât și pe cel personal. În anul 2015, actrița și Cosmin Curtipăcean s-au căsătorit, iar în prezent sunt părinții a trei fetițe minunate: Rita, Vera și Lara. Frumoasa vedetă a mărturisit că reușește să se împartă foarte bine între meserie și viața de mămică, iar în ultima perioadă a mers la filmările unui nou film însoțită de fetița ei cea mică.

Laura Cosoi a mers în Vama Veche deoarece va apărea în curând într-un lungmetraj, dar nu a mers singură, ci împreună cu fetița ei, Lara. Mezina familie a împlinit recent un an și încă este alăptată de mama sa, așa că Laura Cosoi a decis să o ia pe micuță cu ea la filmări. Celebra actriță a povestit că perioada petrecută la mare a fost o provocare pentru ea, mai ales că a avut-o alături și pe Lara, pe care o hrănea în fiecare pauză dintre filmări.

„A fost foarte frumos totul. Ne-am și bronzat, ne-a și trecut bronzul. Nu am fost chiar tânără domnișoară la Vamă, că am avut un copil totuși după mine. Alăptez în continuare, pe cea mică. Pe Lara.(...) Pentru unii care au doar un copil o să li se pară că practic am dus munții cu mine, dar pentru mine că am trei copii, mi se pare că am dus doar un pic așa, un deluț”, a declarat Laura Cosoi pentru Ego.ro .

Fiica cea mare a Laurei Cosoi a împlinit 5 ani [Sursa foto: Instagram]

Actrița plănuiește să meargă în vacanță

După ce s-a întors de la mare, Laura Cosoi plănuiește să meargă în vacanță.

Nu prea curând însă, căci trebuie mai întâi să organizeze o petrecere. Recent, fiica cea mare a Laurei și a lui Cosmin a împlinit 5 ani, iar părinții și surorile ei au fost alături de ea. Și micuța Lara și-a sărbătorit ziua de naștere. Mezina familiei a împlinit un an și a avut parte de o petrecere de vis. Următoarea pe lista este Vera, care va fi, de asemenea, sărbătorită. Laura Cosoi a mai dezvăluit că fetițele ei își respectă aniversările și nu cer cadouri atunci când nu este ziua lor.

„Am plănuit și o vacanță după filmări. Deocamdată Adela este prima care pleacă fără noi, apoi o să plecăm toți împreună pe undeva.(...) Culmea este că Vera chiar nu s-a supărat că ea nu a primit nu știu ce cadouri de ziua Ritei. A înțeles fără să trebuiască să-i explic prea multe. Adevărul este că și eu când mă duc la o zi de naștere și știu că sunt doi frați le cumpăr la amândoi, dar până acum fetele nu au avut nicio problemă. Vera știe că urmează și ziua ei”, a mai povestit Laura Cosoi.