Mara Bănică a trecut din nou pragul medicului estetician! Jurnalista și-a făcut a patra operație la sâni: „Aveam totul rupt”

Mara Bănică este una dintre cei mai cunoscuți oameni de televiziune din țara noastră. Aceasta s-a făcut remarcată și prin faptul că este extrem de asumată, aceasta fiind mereu sinceră cu privire la alegerile sale.

Nici de această dată Mara nu s-a ferit și a mărturisit că a trecut din nou pragul medicului estetician, pentru ce-a de-a patra intervenție la nivelul sânilor.

Cunoscuta jurnalistă a apelat la o nouă intervenție chirurgicală, la nivelul pieptului. [Sursa foto: Facebook ]

Motivul care a determinat-o pe Mara Bănică să schimbe implanturile mamare

În ultimii ani, jurnalista a mers de mai multe ori la chirurgul plastician, pentru o serie de operații estetice. În anul 2007, aceasta a intervenit prima dată la nivelul sânilor, și a apelat la implanturile mamare.

În aceeași perioadă, vedeta a fost implicată într-un accident rutier, ceea ce a făcut ca trupul ei să treacă prin anumite modificări.

După acest moment, jurnalista a mai suferit două intervenții de augmentare mamară.

Iată însă că, recent, aceasta a decis să renunțe la implanturile mamare, în special pentru că acestea îi provocau dureri puternice de spate, pentru că puneau presiune pe coloana ei.

„În 2007 a fost prima operație. Aveam totul rupt pe stânga... Și mușchiul s-a rupt. Sânul meu stâng era jos de tot și celălalt era normal. Am făcut prima operație, după aceea am revenit. I-am ridicat a doua oară. A treia oară am zis să ii fac mai mari. Am făcut o mare prostie acum niște ani. Sfătuiesc fetele să nu își mai pună implant. Erau atât de mari si grei că nu mai puteam de spate. Îmi pare rău că am avut silicoane prea mari. Nu am avut minte și nu am ascultat doctorul când eram tânără. Am zis că merge așa, nu a mers, a avut doctorul dreptate. Nu mai puteam ridica copilul în brațe, nu mai puteam sta de durere, durerea se ducea pe brațe, cervicala mă durea”, a povestit Mara Bănică, în cadrul unei emisiuni.

