Mara Bănică, declarații surprinzătoare despre al treilea copil! Vedeta plănuiește să devină din nou mămică? "Mai am ovule congelate" | EXCLUSIV

Mara Bănică a fost ani la rând în lumina reflectoarelor, făcând parte din emisiunea prezentată de Mirela Vaida. Zi de zi, alături de prezentatoare și alți invitați speciali, jurnalista punea temeliile unei emisiuni apreciate de unii și criticată de alții.

Mara Bănică, organizatoarea evenimentului monden, a dezvăluit că este nedumerită și ne-a spus motivele pentru care ar vrea și nu ar vrea un al treilea copil. Tot ea, ne-a vorbit despre cât de greu este să fi mamă de doi copii și care sunt problemele cu care se confruntă când vine vorba de copilul cel mare.

Mai vrea Mara Bănică al treilea copil?

Mara Bănică are doi copii, un băiat și o fată, pe care îi iubește nespus. Într-un interviu exclusiv, vedeta ne-a mărturisit că se gândește să facă și al treilea copil, dar încă este nehotărâtă.

"E o discuție, să știi că ne-am pus problema asta. Mai am niște ovule congelate și le vom ține 5 ani, așa e procedura și pe măsură ce trece fiecare an, eu deja am intrat în al doilea, mă gândesc că până la urmă tot o crimă e. Pe de altă parte, mă gândesc nu la faptul că mi-e mie greu sau că nu mă duce organismul, ci la faptul că fac 50 de ani și am doi copii și aș vrea să îi aduc cât mai târziu în momentul în care eu nu o să mai fiu. E singurul motiv pentru care pun întrebări așa.", a declarat Mara Bănică.

Mara Bănică a revenit în lumina reflectoarelor

Mara Bănică a stat suficient acasă să își crească fetița, însă acum nu mai are stare și vrea să fie iar activă în media. Așadar, jurnalista s-a întors la organizat evenimente.

"Am revenit la muncă, ca să zic așa. Eu organizez demult evenimente, toată lumea știe cu copilul meu, cu statul acasă, dar nu prea mai pot să stau și în plus, cei de la brandul cu care colaborez sunt prietenii și nașii fetiței mele și le fac evenimentele de peste 10 ani." , a mărturisit Mara Bănică, la WOWnews.

