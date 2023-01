Mara Banică, mărturii cutremurătoare de pe front. Povestea nespusă despre zilele petrecute în mijlocul bombardamentelor: "Am plecat singură, cu o cameră de buzunar"

In articol:

Mara Bănică are o experiență impresionantă în presă, iar viața a purtat-o pe căi pe care unii doar visează. Vedeta ar putea scrie o carte despre povestea sa, dar mai ales una despre întâmplările trăite în Irak.

Deși multă lume o știe de pe micul ecran, Mara Bănică a fost corespondent de război în Irak, acolo unde a reușit să ajute oamenii, nu doar să transmită cele mai importante informații în țară. Vedeta a fost și premiată pentru munca depusă acolo. La "În oglindă" cu Mihai Ghiță, Mara Bănică a vorbit despre experiența ei peste hotare și despre lucrurile care au marcat-o acolo.

Mara Bănică, la În oglindă cu Mihai Ghiță [Sursa foto: Captură YouTube]

Mara Banică, totul despre experiența pe front

În 2003, Mara Bănică pleca în Irak, acolo unde urma să relateze fiecare întâmplare pentru țara noastră. Jurnalista a plecat cu o cameră de filmat de buzunar și un telefon prin satelit pe care le-a folosit pentru a transmite cele mai noi informații în România, direct de pe front.

" Abia așteptam. Eu lucrasem pe Poliție. Eram reporter acreditat la MAI deja de 7 ani. Era prima oară când auzeam de un astfel de eveniment și se punea problema să plece reporteri de la noi. Cine să plece altcineva?! M-am dus la Cristoiu, i-am bătut la ușă și i-am zis că vreau să plec în Irak.

Mi-a zis că plec, dar șeful nu voia să dea și operator așa că am plecat cu o cameră mică, a lui Cristoiu. Era o cameră de buzunar cu care am filmat singură, în timpul războiului.

Am stat acolo o lună și jumătate și am transmis de acolo. În 2003 nu aveam nicio percepție despre cum sunt primite imaginile pe care le transmit eu, cum sunt transmisiunile mele și am primit un premiu Cel mai obiectiv corespondent de război", a explicat Mara Bănică, în emisiunea lui Mihai Ghiță.

" M-a uns pe suflet și am înțeles apoi că de fapt eu transmiteam despre oameni și ceea ce vedeam acolo. Stăteam într-un hotel toți ziariștii", a mai spus ea, la În oglindă.

Mara Bănică, la În oglindă [Sursa foto: Captură YouTube]

Mărturii emoționante din război. Gestul impresionant făcut de Mara Bănică

Vedeta a dezvăluit că a reușit, așa cum a putut, să ajute sute de familii plecate din Irak. Fugite din calea războiului, rudele militarilor nu mai știau nimic de ei, așa că aceștia aduceau bilete cu numele și un număr de telefon la hotelul la care erau cazați jurnaliștii, tocmai pentru ca cineva să sune acasă, acolo unde să transmită că sunt bine.

" Dormeam pe jos pe hol. Ziua veneau locuitori ai Bagdadului cu hârtii în mână, la soldați și la noi. Eu am strâns vreo 700 de foi. Erau numere de telefon din toată lumea și ne rugau să sunăm la familii să le spunem că sunt bine.

Aveam doar un rucsac la mine cu două perechi de chiloți și acele numere de telefon. Am sunat toate familiile de la telefonul hotelului. La capătul firului, în toate colțurile lumii unde dădeam telefon erau lacrimi că primeau vești de acasă, de la rudele lor. Erau emigranți irakieni stabiliți în toată lumea.

Le spuneam că sunt ziarist, că am primit numărul lor de la respectiva persoana în Bagdad și că ruda lor trăiește. Le aduceam viață. Nu aș fi putut să stau fără să dau telefoanele acelea, m-aș fi simțit vinovată toată viața", a mărturisit vedeta.

