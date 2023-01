Marcela Fota, artista celebră care se iubește cu un tinerel, este cea mai fericită mamă! Cât de mare a crescut băiatul ei, David

In articol:

Marcela Fota a trecut prin tragedia vieții ei, în urmă cu mai mult de doi ani, când și-a pierdut soțul. Acesta a suferit un infarct, iar artista a rămas singură, ocupându-se de îngrijirea și educarea fiul lor.

Marcela Fota și-a refăcut viața sentimentală

În urmă cu câte luni, Marcela Fota și-a găsit fericirea în brațele unui bărbat mai tânăr. Artista nu a dat mai multe detalii, însă și-a asumat relația pe care o are. Bărbatul are 23 de ani și este fiul unor afaceriști renumiți din Craiova.

„ Viața are cursul ei, pentru mine întâmplarea soțului meu a fost o lecție de viață și atunci am înțeles că alergătura asta doar pentru a te realiza financiar nu înseamnă totul și sănătatea mea mintală este foarte importantă, pentru ca eu să îi ofer copilului aceeași creștere. Sunt într-o relație. Cel mai important lucru pentru mine suntem eu și băiatul meu.”, a declarat Marcela Fota în urmă cu ceva timp, într-o emisiune TV.

Citește și: În ce relație se află Marcela Fota cu rudele ei, după ce a intrat într-o relație cu tânărul de 23 de ani! Imaginea postată de verișoara artistei vorbește de la sine

Citeste si: Bia Khalifa, mărturisiri despre nopțile ei fierbinți- kfetele.ro

Citeste si: Ștefan Bănică Jr, mesaj emoționant după moartea lui Mitică Popescu. „Peste 300 de spectacole…”- bzi.ro

Marcela Fota [Sursa foto: Instagram]

Marcela Fota, mândră de fiul ei

Marcela Fota se poate numi o femeie îndeplinită atât pe plan personal, cât și pe plan profesional.

Interpreta de muzică populară se bucură de o familie minunată împreună cu fiul său, care a crescut și îi aduce zâmbetul pe buze mamei sale ori de câte ori are ocazia. Artista și-a construit o carieră de succes și muncește zi de zi pentru a-i oferi fiului său tot ce are nevoie.

Celebra interpretă de muzică populară a postat recent o fotografie cu fiul ei la secțiunea de stories de pe Instagram. Băiatul cântăreței se numește David și are 14 ani. Tânărul este aproape de nerecunoscut, fiind un adolescent de care mama lui se mândrește.

Citește și: Marcela Fota, povești emoționante despre sărbătorile copilăriei! Ritualul pe care obișnuia să îl facă cu frații în fiecare an, în prag de sărbători: "Trăirile noastre nu le voi uita niciodată"| EXCLUSIV

Marcela Fota încearcă să fie puternică pentru el și să îi ofere toată atenția pentru a nu duce lipsa tatălui. Totuși, dorul de acesta este foarte mare, iar durerea nu va pleca niciodată.

„ El este ajutorul și motivația mea. Mi-am dorit extraordinar de mult acest copil, iar Dumnezeu mi l-a dat mai bun decât mi l-aș fi dorit și mi l-aș fi putut imagina. Suntem foarte fericiți că împreună face o echipă. Tatăl lui este întotdeauna în sufletul nostru și alături de noi, pentru că întotdeauna am fost o echipă și vreau să cred că vom fi și de acum înainte. De foarte multe ori l-am visat. În aproape fiecare vis am pus aceeași întrebare „De ce?”, însă în vis el ocolea mereu răspunsul acesta. Îmi spunea: „Nu te mai gândi pentru că acum am venit să facem altceva.”, a declarat Marcela Fota, în urmă cu ceva timp, într-o emisiune TV.

Marcela Fota și fiul ei, David [Sursa foto: Instagram]