Marcela Fota, declarații inedite la 46 de ani: "Sunt împlinită din toate punctele de vedere". Artista ne-a dezvăluit cum își petrece ziua de naștere | EXCLUSIV

Este zi de petrecere în familia Marcelei Fota. Îndrăgita interpretă de muzică populară își serbează astăzi ziua de naștere. Artista împlinește 46 de ani și a decis să își petreacă ziua într-un loc de poveste.

După o vacanță de vis alături de sora Mariana Ionescu Căpitănescu și copii, în Santorini, Marcela Fota a decis să își mai rezerve câteva momente de relaxare pentru ea, într-un loc superb, acolo unde își serbează și ziua de naștere. Având în vedere că în weekend artista este ocupată cu spectacolele, cel mai bun momente pentru relaxare era în timpul săptămânii, iar aniversarea ei a picat la fix!

Jurnaliștii WOWbiz.ro au discutat cu Marcela Fota încă de la primele ore ale acestei zile, iar îndrăgita cântăreață ne-a dezvăluit cum va petrece, cum se simte la 46 de ani și ce dorințe are pentru viitor.

Marcela Fota, primele declarații la 46 de ani

Artista ne-a dezvăluit că se simte minunat la 46 de ani, iar aniversarea o petrecere cu foarte multă relaxare.

Marcela Fota a ales să plece într-o scurtă vacanță, chiar de ziua ei. Îndrăgita interpreta de muzică populară este o femeie împlinită la această vârstă.

Aniversarea a găsit-o pe Marcela Fota peste graniță unde va sta până vineri.

La cei 46 de ani, Marcela Fota ne-a dezvăluit că nu are nici cele mai mici complexe legate de vârsta ei și își dorește să trăiască totul din plin.

"Mă simt minunat! Tocmai acest motivul pentru care nu am niciun fel de complex pentru faptul că împlinesc 46 de ani. Mă simt și sunt, cred, în cea mai bună formă a vieții mele. Sunt împlinită din toate punctele de vedere", a dezvăluit Marcela Fota, pentru WOWbiz.ro.

Marcela Fota, vacanță de ziua de naștere

Marcela Fota nu își va petrece ziua de naștere în România, ci peste graniță, un loc de vis aflat tot pe litoral.

Artista se bucură de câteva zile de relaxare în cursul săptămânii, tocmai pentru că în weekendu sunt ocupați cu concertele.

"Am ales să fug din țară, am ales să plec doar pe relaxare pentru că noi, muncind foarte mult în perioada asta, am zis că de luni până vineri așa să am timp doar pentru mine. Am fugit într-un loc de vis și astăzi voi sta tot aici, iar mâine mă întorc în țară pentru că am treabă peste weekend", ne-a povestit Marcela Fota, în exclusivitate.

În ceea ce privește dorințele pe care le are la 46 de ani, vedeta vrea ca Dumnezeu să aibă grijă de ea și mai ales să îi dea putere de muncă, iar apoi toate vin de la sine.

"Ce pot să îmi doresc de la viață decât ca Dumnezeu să aibă grijă de mine așa cum a avut și până acum. Îmi doresc pentru băiatul meu o creștere sănătoasă și fizică și psihică și mentală, este foarte important și cam atât, nimic altceva. Mai vreau să am putere de muncă să muncesc, atât! Pentru că de restul mă ocup singură", a mai explicat ea.

Cum reușește Marcela Fota să se mențină în formă

Vedeta ne-a dezvăluit, în trecut, și ce trucuri are pentru a se menține în formă. Sportul o ajută foarte mult, dar și materialul genetic a jucat un rol important.

Fiul său este și el un mare ajutor, tocmai pentru că David a adoptat un stil de viață foarte sănătos care a intrat rapid și în rutina Marcelei Fota.

"Cred că este mai ales materialul genetic. Noi am făcut clasele V – VIII la vreo trei kilometri distanță de casă și mergeam în fiecare zi vreo șapte kilometri pe jos. Cred că de atunci, 4 ani să mergi șapte kilometri pe jos în fiecare zi, cred că de atunci s-a format așa cât de cât carnea și a rămas fermă.

În ultimul timp îl am pe David care mănâncă foarte controlat și automat și eu m-am adaptat și mâncăm foarte sănătos.

Excese am făcut în această vacanță, dar în rest stăm doar pe preparate la cuptor sau grătar, foarte ușoare, mai merg la sală ori de câte ori am ocazia. În această excursie de exemplu, în fiecare seară ne-a luat David la sală. Am făcut mișcare și acasă am o bandă unde alerg aproximativ 35 de minute, de trei ori pe săptămână. Cred totuși că este și faptul că avem gena bună, dar ne și controlăm", a mărturisit Marcela Fota, pentru WOWbiz.ro.

