Marcela Fota, detalii savuroase din spatele relației cu fiul ei! David nu îi dă voie să intre în viața lui sentimentală: „Nu e ceva ce eu trebuie să știu” | EXCLUSIV

In articol:

Marcela Fota este una dintre cele mai îndrăgite, dar și controversate artiste de la noi din țară. A trecut prin multe, inclusiv decesul soțului, însă acum este fericită și își trăiește viața la maxim.

Îl are alături pe fiul ei, David, pe care îl iubește nespus.

De ce fiul Marcelei Fota nu vorbește cu mama lui despre viața sentimentală?

Marcela Fota are un fiu în vârstă de 14 ani cu care este și prietenă. Însă, toate au o limită. Artista ne-a mărturisit că David nu îi lasă intrare în viața lui sentimentală. Iată de ce.

„Am norocul că încă îi place să își petreacă timpul cu mine, deși e mai înalt cu 10 centimentri și are 14 ani. Momentan despre fete îmi spune că nu e cazul. Îmi amintesc că era mai mic și îi plăcea de o fată și i-am zis să o ducă la film, să îi ia flori. Mi-a zis că exagerez și de atunci a zis că nu vrea să îmi mai spună absolut nimic, pentru că zice că eu iau totul prea personal, că nu trebuie să mă implic. Așa că dacă îl mai întreb de vreo iubită, îmi spune că nu e ceva ce eu trebuie să știu, mă închide. Are viața mai privată, probabil că s-a săturat să vadă cât de atacată sunt eu din toate punctele de vedere.”, a declarat Marcela Fota.

Citeste si: Ai tensiune mica? Ce cauze sunt si cum trebuie sa actionezi

Citeste si: Kanye West și Bianca Censori, banați pe viață de o companie de bărci din Veneția, după apariția indecentă în public- stirileprotv.ro

Marcela Fota, mesaj pentru cele care îi critică viața

Marcela Fota a început să fie foarte discutată, din cauză că a ales să fie într-o relație cu un bărbat mult mai mic de vârstă. Artista nu a tăcut din gură și le-a dat replica celor care îi duc grija.

" Nu văd, dacă tu ești împăcat cu tine, de ce trebuie să îți pese atât de mult de ce fac eu. După toată această nebunie din viața mea, mi-am dat seama că nu toți oamenii sunt împliniți și nu sunt puțini să fie lipsiți de răutăți pentru că la partea aceasta mă refeream. Ar trebui să lucrăm fiecare și să încercăm să ne înfrumusețăm sufletul. Trebuie să îi dai sufletului ce crezi că îi face bine și atunci nu văd pe cine ar ajuta să vorbească de rău de mine?! Cu ce te ajută pe tine ca persoană și exact în ideea aceasta am făcut acest vers Mă vorbesc urâtele că am parte de dragoste, pentru că din punctul meu de vedere, oamenii răi sunt mai urâcioși. Fiecare om are frumusețea lui și părțile lui și bune și rele, dar aș vrea ca fiecare om să se concentreze pe ce are el de făcut", a dezvăluit Marcela Fota, la WOWnews.

Citeste si: „Cu o zi înainte să se stingă a râs cu lacrimi!” Andreea Marin, mărturisiri emoționante despre mama sa, care a decedat în urma unui accident rutier, la vârsta de 36 de ani- kfetele.ro

Citeste si: EXCLUSIV- Zacusca, alimentul-vedetă al toamnei. Greșeala pe care multe gospodine o fac, an de an, când o prepară. Nutriționist: ”Cantitatea de ulei și sare- o provocare”- stirilekanald.ro

Citeste si: Noi detalii despre starea de sănătate a Ronei Hartner! Ce se întâmplă acum cu actrița- radioimpuls.ro

Ai un pont WOW? Dacă deții mai multe informații despre acest subiect ne poți scrie la adresa [email protected]!