Marcela Fota, în compania unui bărbat cu 22 de ani mai tânăr! A rupt tăcerea despre viața amoroasă: „Încerc să îmi revin după decesul soțului”

Marcela Fota a trecut prin momente sfâșietoare după ce și-a pierdut soțul. Luni la rând a încercat să se obișnuiască cu lipsa acestuia și să fie puternică, pentru copilul ei.

Acum, artista și-a luat prin surprindere fanii, după ce a publicat o fotografie alături de un bărbat cu 22 de ani mai tânăr. Pentru că imaginea a stârnit numeroase controverse în rândul celor care o urmăresc, cântăreața a ținut să clarifice întreaga situație.

Marcela Fota: "Nu îmi arde de relații, așa cum spun unele persoane"

Marcela Fota a rupt tăcerea despre fotografia postată pe rețelele de socializare, alături de un tânăr misterios. Artista a mărturisit că bărbatul cu care s-a fotografiat nu este iubitul ei, ci fiul unor prieteni buni de familie. Interpreta de muzică populară a declarat că momentan nu este pregătită să-și facă o relație, după decesul soțului: "Eu trec printr-o perioadă extrem de dificilă, încerc să îmi revin după decesul soțului, am un copil de crescut, nu îmi arde de relații, așa cum spun unele persoane. Între mine și tânărul respectiv există o relație de prietenie, nimic mai mult.

Dacă merg undeva ca să susțin un spectacol și cineva îmi oferă flori, nu înseamnă că am o relație cu persoana respectivă. Dacă am făcut două poze alături de un tânăr, la restaurant sau în mașină, nu înseamnă că am o relație cu el.", a declarat Marcela Fota, pentru spynews.ro.

Marcela Fota, în compania prietenului ei de familie

"Marcela îmi cunoaște părinții, suntem prieteni de familie"

Relația de amiciție despre care Marcela Fota a vorbit a fost confirmată și de tânărul în compania căruia artista s-a afișat în mediul online. Afaceristul a recunoscut că solista îi cunoaște părinții și sunt, într-adevăr, prieteni de familie, însă nimic mai mult: "La un bărbat ca mine ar aspira orice femeie.(...) Suntem prieteni de familie. Nu este vorba despre o altfel de relație.

Marcela îmi cunoaște părinții, suntem prieteni de familie. Nu știu cine și de ce a lansat zvonul că Marcela ar fi iubita mea.", a declarat tânărul, pentru sursa amintită.