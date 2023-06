Marcela Fota s-a despărțit de iubit? Artista a făcut afirmații cu subînțeles: “Eu sunt singura care are grijă de fericirea mea” | EXCLUSIV

In articol:

Marcela Fota a vorbit despre momentele grele din viața ei, despre versul care a stârnit controverse din melodia ei “Multă lume mă vorbește”, dar și despre cum evoluează relația cu fiul ei. Într-un interviu acordat Andradei Bratovianu, Marcela a menționat că în fiecare lună își dorește să găsească o portiță în programul ei, în care să se relaxeze prin diferite locuri alături de fiul ei, David.

Artista a spus că moartea soțului ei a fost o lecție foarte importantă pentru ea, de unde a desprins mai multe învățături, iar una dintre acestea ar fi să se bucure mai mult de viață.

Marcela Fota este o femeie singură?

Marcela Fota a vorbit deschis despre viața personală, iar când a venit vorba despre iubit, lucrurile s-au schimbat. Artista nu a comentat prea mult pe subiect, insistând asupra faptului că nu are nevoie de nimeni la brațul ei pentru a fi fericită.

"Eu pot merge și să mă simt bine oriunde și singură, nu trebuie neapărat să fiu cu cineva. Primesc uneori întrebarea legat de ce mă face fericită, iar răspunsul este eu. Eu sunt singura care are grijă de fericirea mea, care este cea mai importantă, ca eu să pot să îi dau fericire și băiatului meu. Îmi place să mă bucur de viață și de absolut tot. Tabloidele știu tot, dar eu sunt extraordinar de bine.", a declarat Marcela Fota.

Marcela Fota, replică pentru oamenii care au criticat-o

Marcela Fota a lansat piesa "Mă vorbesc urâtele" în urmă cu câteva săptămâni, iar gestul său a fost asociat mai ales cu un val de critici și comentarii negative pe care le-a primit din partea unei alte interprete de muzică populară. Invitată la WOWnews, artista a făcut însă lumină și a vorbit despre versurile piesei sale.

"Lumea și-a dat seama că nu vorbeam de aspectul fizic pentru că Doamne ajută să fie toată lumea frumoasă și fiecare cum își dorește. Știți că frumusețea exterioară pornește întotdeauna din interior și exact acolo mă refeream. Nu văd, dacă tu ești împăcat cu tine, de ce trebuie să îți pese atât de mult de ce fac eu. După toată această nebunie din viața mea, mi-am dat seama că nu toți oamenii sunt împliniți și nu sunt puțini să fie lipsiți de răutăți pentru că la partea aceasta mă refeream. Ar trebui să lucrăm fiecare și să încercăm să ne înfrumusețăm sufletul. Trebuie să îi dai sufletului ce crezi că îi face bine și atunci nu văd pe cine ar ajuta să vorbească de rău de mine?! Cu ce te ajută pe tine ca persoană și exact în ideea aceasta am făcut acest vers Mă vorbesc urâtele că am parte de dragoste, pentru că din punctul meu de vedere, oamenii răi sunt mai urâcioși. Fiecare om are frumusețea lui și părțile lui și bune și rele, dar aș vrea ca fiecare om să se concentreze pe ce are el de făcut", a dezvăluit Marcela Fota, la WOWnews.

