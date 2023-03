Marcela Fota spune lucrurilor pe nume, după ce Daniela Ploia a criticat-o că se iubește cu un bărbat mai tânăr! Artista nu ține cont de gura lumii: "Dacă altora nu le place, atunci lasă-i să fie cum vor ei!"

In articol:

La doi ani după ce fostul soț a pierdut lupta cu viața, Marcela Fota și-a deschis inima către un alt bărbat. Vedeta se simte fericită și iubită în noua relație și nu pare să fie deloc afectată de criticile celor din jur.

Deși colege de breaslă și prieteni apropiați au fost contra relației sale, Marcela Fota merge înainte și se concentrează pe ceea ce o face cu adevărat fericită. Nu cu mult timp în urmă, Daniela Ploia o desființa public pe cântăreață cu privire la alegerea amoroasă, motiv pentru care Marcela Fota nu a mai rezistat și a trimis un mesaj subtil pe rețelele de socializare.

Marcela Fota nu ține cont de gura lumii

Marcela Fota nu se ascunde și își asumă relația cu iubitul tânăr până la capăt. Vedeta vrea să fie fericită și să se simtă în siguranță alături de bărbatul cu care a ales să își trăiască restul vieții. Cei doi sunt îndrăgostiți și nu ascultă criticile care vin, din nefericire, până și de persoanele de la care nu s-ar fi așteptat niciodată.

După ce Daniela Ploia a criticat-o public pentru deciziile amoroase, Marcela Ploia a transmis un mesaj subtil pe rețelele de socializare.

Cântăreața mărturisește că fiecare își alege drumul în viață și tot ce contează este fericirea și împlinirea pe toate planurile. Mai mult decât atât, vedea adaugă faptul că nimeni nu poate mulțumi pe toată lumea, iar viața nu se rezumă doar la acest lucru.

„ Fii fericit. Fii cine vrei să fii. Dacă altora nu le place, atunci lasă-i să fie cum vor ei. Fericirea este o alegere. Viața nu înseamnă să mulțumești pe toată lumea”, a fost mesajul transmis de Marcela Fota pe pagina sa de Instagram.

Marcela Fota, criticată de Daniela Ploia pentru relația cu iubitul tinerel

Daniela Ploia a criticat-o dur pe Marcela Fota după ce a aflat că se iubește cu un bărbat mult mai tânăr decât ea. Cântăreața nu concepe faptul ca o femeie rămasă văduvă șă își refacă viața într-un timp atât de scurt, cu un bărbat care i-ar putea fi copil, având în vedere că are doar 25 de ani.

” Nu știu dacă dumneaei mă considera colegă, eu nu sunt atât de cunoscută. Cum eu sunt o fire directă, vocală în mediul online, la o știre cu colega mea, care după ce i-a decedat soțul s-a cuplat cu un copilaș de 20 și ceva de ani, n-am vrut s-o lovesc, pur și simplu am aruncat un comentariu.

Eu am zis: cum e o vorba din popor, tu te duci, eu ma mărit!

Asta a fost replica mea, n-am atacat-o. Apoi ea m-a atacat la o televiziune, n-a perceput în ce context am spus și ca n-am nimic personal cu ea. Apoi, am stat și m-am gândit ca eu chiar am dreptate, te prezinți pe la toate televiziunile, vai, ce drame, suferință… am înțeles-o, am plâns odată cu ea, pentru suferința ei! Și deodată apari ca tu ești cu cineva, mai mare puțin decât copilul tău… nu pica bine”, a declarat Daniela Ploia, pentru Star Popular.

Mai mult decât atât, Daniela Ploia mărturisește că atât ea, cât și restul artiștilor știau de noua relație a Marcelei Fota de dinainte să se afle în spațiul public, întrucât aceasta s-a prezentat la evenimente alături de el încă de la începutul relației. Daniela Ploia adaugă faptul că Marcela Fota este o persoană publică să se presupune că ar trebui să fie un exemplu în societate.

” Nu poți sa te cuplezi cu un băiat, tu având un băiat… pune-te în situația mamei băiatului. Când ești mamă, persoană publică, trebuie să ai grijă la ce exemplu dai în societate. Cred ca dădea mai bine să se cupleze cu cineva mai în vârstă, decât cu un copil. Aici a fost problema, după drama pe care ai făcut-o pe la toate televiziunile, sa apari… Noi, artiștii, știam de acest partener, am și văzut-o la câteva evenimente cu el. Nu judec, dar nici nu pot sa aprob astfel de exemple, mai ales în cazul persoanelor publice”, a mai spus Daniela Ploia pentru sursa menționată anterior.

