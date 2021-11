Maria Cârneci, dezvăluiri cutremurătoare la doi ani de la moartea soțului ei: „Îi simt prezența"

In articol:

Maria Cârneci este una dintre cele mai cunoscute interprete de muzică populară din România. Nu este recunoscută și apreciată de publicul larg numai pentru talentul incontestabil și glasul cu care i-a încântat de-a lungul timpului, ci și pentru zâmbetul ei molipsitor.

Solista era mereu gata să le dea o stare de bine fanilor ei, doar că o mare tragedie s-a abătat asupra ei în urmă cu doi ani de zile, atunci când a primit vestea că soțul ei, cel alături de care și-a petrecut cea mai mare parte a vieții, a trecut la cele sfinte. A fost un șoc imens pentru asrtitsa, care nici până în ziua de astăzi nu și-a revenit și nu crede că își va reveni vreodată, căci sintagma „timpul vindecă” nu se aplică, din nefericire, în cazul ei.

Aceasta nu uită de îndatoririle pe care le are față de sufletul răposatului ei soț și face pregătiri intense pentru parastasul de doi ani. Mai mult, Maria Cârneci a dezvăluit că partenerul ei de viață are grijă de ea și dincolo de moarte! Iată de declarații a făcut în urmă cu puțin timp la un post de televiziune.

Maria Cârneci [Sursa foto: Facebook]

Soțul Mariei Cârneci este alături de ea și dincolo de moarte: „Mă îndeamnă să zâmbesc”

Renumita artistă se pregătește să-i facă parastasul de doi ani soțului ei și are grijă să dea de pomană pentru sufletul celui care i-a fost alături aproape toată viața ei. Maria Cârneci are grijă de sufletul lui, iar el o veghează de acolo, de sus.

Vedeta spune că adesea îi simte prezența partenerului ei de viață, care o ândeamnă mereu să meargă mai departe și să treacă peste orice obstacol care îi apare în cale.

„Nu știu când au trecut doi ani de când sufletul meu nu mai este lângă mine. Pe 25 se fac 2 ani dar eu am făcut parastasul mai înainte pentru a-i face de dulce. Am împărțit la toți cei care l-au cunoscut și iubit, dar mai ales la un azil de bătrâni. Am vrut să mă asigur că se mănâncă.(...) Ii simt prezența, ma îndeamnă sa merg, sa fac, sa zâmbesc. Nu are cum sa treacă, o sa fie pentru totdeauna", a dezvăluit Maria Cârneci într-o emisiunea televizată.