Maria Cârneci știe cum să țină gripa la distanță! Interpreta de muzică populară ne-a dezvăluit leacul cu care nu dă greș niciodată: "Nu îmi încarc corpul cu ce nu e necesar" | EXCLUSIV

Maria Cârneci are acum 69 de ani și este una dintre cele mai apreciate artiste de folclor de la noi. Românii de pretutindeni o recunosc și doresc să-i asculte piesele, agenda sa profesională fiind mereu plină, ceea ce o face să fie și una dintre vedetele pentru care acum banii

Cum se menține sănătoasă Maria Cârneci?

nu mai sunt o problemă. Acum trei ani și-a pierdut soțul și încă încearcă să se obișnuiască cu gândul.

Maria Cârneci are mare grijă la sănătate și nu mai riscă să piardă nicio persoană dragă. Artista nu se uită la medicamentele din farmacii, ci la leacurile tradiționale. Maria Cârneci a fost sinceră și a dezvăluit pentru WOWbiz metoda prin care ține gripa departe.

"Încerc cât pot să mănânc sănătos, nu prea mă duc în aglomerație dacă nu e strict nevoie. Încerc să mănânc fructe, legumele care au vitamine. Atât cât putem să ne ferim. În rest, numai Doamne Doamne...Nu iau medicamente de obicei, nu îmi place să fac abuz de niciun fel de medicament. Am în familie băiatul surorii mele mă sfătuiește, e chiar medic la Matei Balș și îmi spune tot timpul. Nu îmi încarc corpul cu ce nu e necesar, vorbesc din punct de vedere al medicamentelor, vitaminelor, etc.. Mai bine mănânc fructe, legume și cât pot să am grijă să dorm cum trebuie, să nu fac eforturi, să stau foarte mult în cald, în frig.", a declarat Maria Cârneci, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Maria Cârneci, planuri și dorințe pentru 2023

Maria Cârneci este pregătită pentru un an nou, plin de proiecte și realizări. Și-a făcut deja lista de dorințe pe care a împărtășit-o cu WOWbiz.

"Am planuri ca fiecare om. Să rezolv din probleme, să fie pentru toată lumea bine, să fim sănătoși, să fie pace pe pământ, că vedeți ce se întâmplă în lume. Am în plan să înregistrez câteva piese noi, să onorez ce am de onorat, contracte, emisiuni unde sunt invitată și așa mai departe. În rest, să fie familia bine, prietenii, toată lumea. Sănătatea e cea mai mare bogăție, pentru că degeaba îți dorești și visezi la nu știu ce dacă nu ești capabil să le duci la bun sfârșit. Să ne rugăm pentru toată lumea să fim sănătoși și facem cât putem, cât se poate, nu trebuie să exagerăm în nicio parte.", a precizat Maria Cârneci, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Maria Cârneci, clipe dificile după pierderea soțului

Anul precedent a fost unul bun pentru artistă, așa că nu are regrete. Însă, nu poate încă să se obișnuiască cu gândul că nu îl mai are pe soțul ei aproape și că fiecare decizie trebuie să o ia de una singură.

"Din cauza problemelor, a timpului...acum e mai greu să iau decizii de una singură. Regrete nu am, dar probabil că au fost lucruri pe care aș fi dorit să le fac mai repede, dar nu au ținut neapărat numai de mine.", a mărturisit Maria Cârneci, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

