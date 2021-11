Maria Cârneci suferă enorm după pierdea soțului ei. Cunoscuta artistă este în continuare devastată de durere: ”Să știi că îi pune capacul ăla și nu-l mai vezi niciodată...”

In articol:

Maria Cârneci continuă să fie devastată de durere, deși au trecut mai bine de doi ani de la moartea soțului ei, Romulus Petrescu. Celebra artistă de muzică populară suferă enorm după ce l-a pierdut pe bărbatul care i-a stat alături o viață întreagă. Maria Cârneci a vorbit, recent, în cadrul unei emisiuni TV, despre bărbatul pe care l-a iubit enorm și după care suferă și plângă și acum.

Cântăreața a mărturisit că nu este zi în care să nu se gândească la soțul ei, care s-a stins din viață în 2019, din cauza unei boli necruțătoare. Cunoscuta interpretă s-a consolat de-a lungul timpului cu ajutorul nepoatelor sale, însă durerea imensă pe care o simte nu poate fi uitată așa ușor.

" Chiar dacă mai uit prin nepoțelul mele sau prin nora și copilul meu, durerea este mare. Ei merg la treburile lor, iar eu rămân cu gândurile mele. Eu sunt un om puternic, cred ca Dumnezeu m-a întărit. Mie îmi place ca în urma mea sa ramana lucruri de calitate, indiferent prin ce trec. Este o durere care nu o sa dispară. Eu nu am avut alte căsătorii. Era un bărbat foarte echilibrat și am ce să regret. Am făcut multe lucruri cu el de care sa îmi aduc aminte. Sunt niște dureri dureroase. Sa știi ca ii pune capacul ala și nu îl mai vezi niciodată.", a mărturisit Maria Cârneci, la un post TV.

Ultima dorință a lui a fost împlinită

Cântăreața a povestit cum soțul ei, pe patul de moarte, a mai dorit să-și vadă o dată nepoatele. „Atunci când i-a ieșit sufletul, dacă a regretat sau i-a părut rău de ceva înafară de noi, a fost de nepoate. Înainte cu vreo jumătate de oră a rugat-o pe Anamaria să-i mai arate o dată pe telefon fetele. E dureros ce spun și nu am vrut să împovărez fetele. Ele știu că „tatia” e la Doamne-Doamne și că vine odată”, a mai spus cântăreața, la o emisiune TV.