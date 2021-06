Maria Chițu explică de ce nu mai aduce puncte pentru echipa Războinicilor la Survivor România 2021. „Am fost dezamăgită!”

Maria Chițu 19:27, iun 12, 2021 Autor: Loredana Dobre

In articol:

Războinicii au pierdut și cel de-al doilea meci de comunicare din această săptămână la Survivor România. Maria Chițu a intrat pe traseu de cinci ori și a reușit să aducă doar două puncte pentru echipa sa.

Maria Chițu, despre performanțele slabe la Survivor România

Deși este una dintre cele mai bune concurente din sezonul 2 Survivor România, Maria Chițu traversează o perioadă neagră și nu se mai concentrează pe traseele din Dominicană.

Maria Chițu de la Războinici

După ce Războinicii au pierdut imunitatea, tânăra a mărturisit care sunt motivele care o împiedică să aibă performanțe sportive ca până acum. Ea spune că tensiunile din echipa albastră au afectat-o foarte mult, iar colegii săi nu o mai susțin ca înainte.

„Sunt dezamăgită de mine pentru că am avut o grămadă de intrări, 5 intrări și nu am reușit să aduc decât 2 puncte amărâte. De ce s-a întâmplat asta? Din două motive. Unul din ele este că nu am fost susținută așa cum eram odată, dar nu la modul că aveam nevoie de susținere ca să pot să aduc punctul, la modul că am fost dezamăgită de oamenii de care m-am simțit foarte apropiată în astea 2 luni.

Cumva, în interiorul meu s-a dat o luptă, nu am putut să mă mai concentrez cum o făceam odată, nu am mai avut aceeași îndemânare la sfârșit și asta s-a întâmplat. Al doilea motiv pentru care nu am putut să aduc mai multe puncte a fost pentru că știam că Adelina este nominalizată, singura persoană asumată din echipa mea”, a spus Maria Chițu.

Maria Chițu, în lacrimi la Survivor România din cauza lui Albert Oprea

Relația dintre Maria Chițu și Albert Oprea s-a deteriorat rapid, după ultimele discuții aprinse din tabăra Războinicilor. Favoritul publicului le-a acuzat pe Adelina Damian și Maria Chițu că fac strategii, lucru care a supărat-o profund pe Războinică.

Maria Chițu a izbucnit în lacrimi când și-a auzit prietenul că vorbește astfel despre ea și susține că este șocată de atitudinea acestuia. „Nu pot să cred, nu pot să cred ce părere poate să aibă (n.r Albert). Două luni de zile am fost alături de el și crede că eu fac strategii să rămân în concursul ăsta. Of, ce mă enervează.

Niște fraieri, toți trei sunt niște fraieri. Sunt foarte dezamăgită de băieții din echipă, sunt dezamăgită de mine pentru că în loc să iau competiția asta ca atare, am pus sentimente pentru oamenii de aici care nu au nicio legătură cu mine. Nu îmi este frate, nu îmi este părinte, nu îmi este soră. Pur și simplu, în loc să gândesc cu mintea, am gândit mai mult cu sufletul și chestia asta acum mă bagă la fund.

Greșeala mea a fost că am gândit prea mult cu sufletul și prea puțin cu mintea când am ajuns în concursul ăsta. Dacă gândeam că este un concurs și că fiecare vrea să ajungă cât mai departe, nu mă mai atașam de nimeni, nu mai eram dezamăgită acum”, a spus Maria Chițu.

Maria Chițu, în lacrimi la Survivor

După cele două meciuri de imunitate pierdute de Războinici, Adelina Damian și Maria Chițu au fost nominalizate și riscă eliminarea din competiția Survivor România. Cele două intră în cursa pentru voturile publicului, iar rezultatele le vom afla duminică seara.