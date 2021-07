Maria Chițu face o nominalizare neașteptată la Survivor România, pentru a o proteja pe Elena Marin de eliminare. „Trebuie să se termine pentru mine!”

Maria Chițu 23:28, iul 3, 2021 Autor: Loredana Dobre

Maria Chițu este campioana zilei la Survivor România și a fost nevoită să facă o nominalizare în consiliu.

Albert Oprea, nominalizat de Maria Chițu la Survivor România

Din postura de câștigătoare a zilei la individuale, Maria Chițu l-a votat pentru eliminare pe Albert Oprea.

Ea a explicat că nu l-ar fi putut nominaliza pe Zanni, deși a avut conflicte cu acesta în ultima perioadă, pentru că vrea să o protejeze pe Elena Marin și să-i dea mai multe șanse acesteia de a rămâne în competiție.

„M-am gândit de ceva timp, de mai multe zile, dacă aș fi pusă în ipostaza de a nominaliza, de aș face. Ideea e că m-am gândit la toate variantele posibile și nu am găsit neapărat un răspuns potrivit. Am încercat să iau prin eleiminare. L-aș lua pe Zanni că nu este din echipa mea, dar nu aș putea să-l nominalizez, pentru că gândindu-mă la voturile publicului el a fost primul în clasament și cumva ar fi un vot în gol.

I-aș tăia din șanse Elenei să rămână în competiție, iar e a este prietena mea și îmi doresc să mergem mai departe împreună. Marius este deja nominalizat și mai rămân Albert și Andrei. Nu am ajuns la nicio cncluzie, o să dau un vot pentru că sunt nevoită să o fac. I-am analizat pe amandoi și nu ma nicio conlcuzie, dar în sufletul meu am simțit că decât să-l votez pe Andrei, mai bine îl votez pe Albert. Sper Albert merge votul meu”, a spus Maria Chițu.

Albert Oprea de la Războinici

„Asta e viața, asta e Survivor. Mă las pe mâna publicului, dacă el decide că aventura trebuie să se termine pentru mine, bine, dacă nu, merg mai departe și vedem ce va fi”, este reacția lui Albert Oprea.

Maria Chițu este câștigătoarea zilei la Survivor România

Războinica a jucat în sferturi cu Andrei, pe care l-a învins pentru prima oară de la debutul individualelor. Apoi a jucat semifinala împotriva lui Zanni, pe care l-a bătut cu 3-2, iar în finală s-a confruntat cu Marius Crăciun, căruia nu i-a dat șanse de câștig.

„Vreau să o felicit pe Elena și pe băieți cum au luptat și în al doilea rând mă bucur că am avut ocazia să joc și cu alți băieți în fară de Andrei, cu Zanni și Marius. Mi-am dorit foarte mult, pentru că îmi era teamă de consiliul de eliminare. Vreau să-i mulțumesc Elenei că a fost acolo când am avut nevoie de ea.

Când simțeam că nu mai pot, a fost acolo să-mi spună câte bețe mai are Marius, cum eram pe traseu, când trebuia să mă focusez mai bine. Asta a contat foarte mult, jumătate din merit îl are ea. Sunt foarte fericită, nu am cuvinte, pur și simplu este una dintre cele mai frumoase zile de la Survivor. Mă bucur că am ajuns la performanța de a mă lupta în felul ăsta cu băieții la individuale”, spune Maria Chițu.