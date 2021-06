Maria Chițu sare în apărarea Elenei Marin și îl înfruntă pe Ștefan Ciuculescu. „Ești bădăran, știi că o să ieși afară!”

Maria Chițu și Elena Marin 20:36, iun 19, 2021 Autor: Loredana Dobre

Maria Chițu a izbucnit la adresa lui Ștefan Ciuculescu, după ce fostul fotbalist a urlat minute în șir la Elena Marin în camp. De când s-au unificat echipele la Survivor România niciun conflict nu mai poate fi camuflat, iar Războinicii și Faimoșii știu cu ce probleme se confruntă adversarii lor.

Maria Chițu răbufnește la adresa lui Ștefan Ciuculescu

După consiliul de nominalizare în care Elena Marin a fost propusă pentru eliminare, Ștefan Ciuculescu a avut mai multe lucruri să-i reproșeze colegei sale. Acesta i-a cerut explicații legate de momentul când s-au distanțat.

Maria Chițu a intervenit în apărarea Elenei Marin și i-a reproșat lui Ștefan Ciuculescu că se comportă ca „un bădăran”. Mai mult, Războinica susține că fostul fotbalist caută scandal pentru a mai rămâne în competiție.

„ Nu se victimizează. Când pierd un punct și eu plâng. Nu ești femeie și nu ai cum să te pui în locul unei femei să știi ce simte. Ești bădăran în momentul ăsta, țipi la ea în halul ăsta și fără niciun motiv. Ești bădăran și ăsta e adevărul și o să vadă și lumea de acasă cum ești. Te simți acum vizat și știi că o să ieși afară și asta e problema ta și încerci să faci ceartă”, i-a spus Maria Chițu lui Ștefan Ciuculescu.

Elena Marin, nominalizată la Survivor România

În cursa pentru votul publicului a intrat Elena Marin, votată în unanimitate de către colegii săi. Faimoșii i-au reproșat coregrafei că este slabă din punct de vedere sportiv și sunt convinși că aceasta nu mai poate face față competiției.

Elena Marin susține că nu renunță la visul ei de a câștiga sezonul 2 Survivor România și asigură telespectatorii că este capabilă să lupte mai departe în competiția din Dominicană. „Cred că mă așteptam. Îmi pare rău că dezamăgesc. Zanni a spus la un moment dat că nu am venit să lupt, dar eu asta am făcut.

Aș vrea să-l contrazic și să spun că am venit aici să lupt până la capăt. Mereu am spus că am venit aici singuri și plecăm singuri. Chiar dacă am o perioadă mai proastă, îmi doresc să lupt, îmi doresc să-mi revin, să ajung până la capăt și să-mi îndeplinesc visul. Publicul este cel care decide și Dumnezeu. Atâta timp cât va mai fi să stau în această competiției, voi da tot ce pot”, a spus Elena Marin după ce a fost nominalizată de Faimoși.