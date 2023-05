Maria, concurentă "Bravo, ai stil", dă toate cărțile pe față: "Cred că fetelor le este teamă de mine". Cine este bărbatul care o susține în competiție | EXCLUSIV

In articol:

Maria a intrat în competiție mai târziu, însă i-a surprins pe jurați.

Tânăra brunetă, deși nu a fost din prima ediție în platoul de la Kanal D2, a reușit să se facă rapid remarcată și să se ridice la nivelul așteptărilor.

Nici remarcile acide nu au lipsit, căci Maria nu s-a rușinat nici măcar o clipă atunci când a venit vorba despre ținutele colegelor. Concurenta a spus clar și răspicat ce o deranjează sau ce îi place la celelalte fete din platou și nu a iertat pe nimeni. Invitată la "Bravo, ai stil", Backstage, Maria și-a deschis sufletul și a dezvăluit cine a convins-o să vină la emisiune, dar și ce bărbat din viața ei o ajută să se pregătească pentru emisii.

Cine este bărbatul care o susține pe Maria de la "Bravo, ai stil"

Concurentă în Sezonul 8, Maria a venit pregătită să câștige competiția de la Kanal D2. Iubitul ei este bărbatul care i-a remarcat imediat potențialul și a convins-o să vină la casting.

Totodată, acesta o ajută ori de câte ori are nevoie cu unele cumpărături pentru ținute, iar dacă ea nu are timp să ajungă în magazine, îl trimite direct pe el cu indicațiile clare.

"Da, el m-a susținut și încă mă susține foarte mult. Îl am pe el și așa practic mă pot echilibra și cu job-ul pe care îl am și cu filmările de aici. Altfel ar fi un mare haos. Când nu pot eu poate el, îmi ia genți, pantofi, tot ce am nevoie. Eu doar îi fac o notiță, îi scriu exact ce am nevoie și de unde și el se ocupă. Când nu pot eu, el mă ajută.

Lucrează în același domeniu, dar pe parte bărbătească. Nu este pe partea de damă și câteodată avem discuții vis-a-vis de sfaturile pe care mi le dă. El nu poate să își imagineze, dar în același timp îmi dă niște păreri foarte constructive pe care le aplic și aici", a mărturisit Maria, "Bravo, ai stil", Backstage.

Maria, concurentă Bravo, ai stil [Sursa foto: Captură YouTube]

Maria se vede câștigătoarea sezonului 8 de "Bravo, ai stil"

Frumoasa brunetă este extrem de ambițioasă și a spus și în trecut că a intrat în acest concurs doar ca să câștige. Maria se vede în finală și dincolo de asta se vede chiar o câștigătoare în sezonul 8. Totuși, chiar dacă nu va ajunge să dețină marele premiu, tânăra concurentă este conștientă că va câștiga altceva și anume experiența acestui concurs.

"Da, am precizat și anterior. Este absolut normal și cred că fiecare dintre noi ar trebuit să se simtă câștigătoare pentru că asta ne menține în competiția și ne face puternice. Să dăm tot ce e mai pun în platou.

În punctul acesta, mă consider o câștigătoare. Și indiferent cum va fi0, eu tot o câștigătoare o să mă simt pentru că o să câștig foarte multă experiență, foarte mulți oameni frumoși. O să câștig ceva și asta este important pentru mine", a mai dezvăluit ea la WOWnews.

Maria, concurentă Bravo, ai stil [Sursa foto: Captură YouTube]

"Sper ca fetelor să le fie teamă de mine"

Concurenta de la "Bravo, ai stil" este sigură că va fi o adversară extrem de puternică pentru restul fetelor și sper că restul concurentelor să o vadă ca pe o amenințare demnă de temut.

"Îmi place să vorbesc despre stil și pot să vorbesc la nesfârșit.(...) Zic ce îmi place și ce nu îmi place fără menajamente față de persoanele din fața mea pentru că până la urma despre asta este vorba, să fim sincere și să spunem ce credem și fără menajamente pentru că nu este cazul. Suntem niște concurente, toate concurăm pentru același câștig și trebuie să fim sincere.

Eu sper să le fie teamă celorlalte colege de mine. Cred că le este, cu siguranță pentru că asta înseamnă să fii o concurentă puternică în emisiune și cred că sunt. Am mai primit câteva păreri din partea concurentelor. Nu mi-au spus că le este frică de mine, dar mi-au apreciat întotdeauna stilul, comentariile lor au existat chiar și în spatele platoului, deci probabil că da, mă consideră o concurentă puternică", a mai dezvăluit Maria, la "Bravo, ai stil", Backstage.

