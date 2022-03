Maria Constantin a primit un cadou care costă cât o garsonieră: ”Contează gestul”. Cum a surprins-o viitorul ei soț

In articol:

Maria Constantin a fost prezentă în emisiunea ”Dimineața cu noi”, unde a vorbit despre cum a petrecut ziua ei de naștere, dar și despre petrecerea ce urmează alături de viitorul ei soț. Cunoscuta cântăreață a primit și un cadou foarte interesant și frumos de la partenerul ei de viață, care a dat o avere pentru iubita lui.

”Încă nu am petrecut de ziua mea, a fost ceva în familie. A venit fiul meu pe la mine, am stat doar în familie. A venit fratele meu de la Târgu Jiu și cam atât. Asta pentru că petrecerea o să urmeze. Ai mai pomenit să te sărbătorești peste o lună de zile? Mie nu prea-mi place să mă sărbătoresc...îmi fac ziua odată cu viitorul soț. Nici nu trebuie să mă ceară. Primul pas tot eu l-am făcut în relația noastră, el era un pic mai timid. El oricum mă iubește, mă apreciază, relația noastră este foarte ok și îi mulțumesc lui Dumnezeu că este și-n viața mea bine. A răsărit soarele pe strada mea.

O să-ți mai dau ceva din casă, pe 15 aprilie când o să fie ziua lui, el fiind berbec, am zis că facem așa o petrecere mai restrânsă, cu familia, și când am trecut pe listă s-au făcut vreo 100 de persoane. Avem puțini prieteni. De asemenea, nu este singurul sărbătorit pentru că si tatăl lui are ziua tot pe 15 aprilie. O să fie triplă sărbătoare, ne sărbătorim toși trei”, a spus Maria Constantin, în emisiunea ”Dimineața cu noi”.

Ce cadou a primit Maria Constantin de la viitorul ei soț

Maria Constantin a primit o brățară, care costă cât o garsonieră! Artista spune că partenerul ei de viață știe cum să o facă fericită, în fiecare zi a vieții ei, lucru pentru care îi este recunoscătoare.

”Am primit o garsonieră. Foarte drăguță și el știe că mi-o doream de foarte mult timp. Și a făcut în așa fel, încât...ceva de pandemie. Contează gestul, să știi. Pentru mine cel mai important lucru este că este zi de zi alături de mine și că pe fiecare zi mă surprinde”, a adăugat Maria Constantin.

