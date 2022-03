Maria Constantin, pregătită să îmbrace rochia de mireasă a treia oară: ”Va fi ultima”. Artista își dorește și un copil cu Robert Stoica

In articol:

După două mariaje eșuate, Maria Constantin spune că acum și-a găsit sufletul perecehe lângă care și-a promis că va îmbătrâni.

Artista, la 34 de ani, este pregătită să ajungă din nou la altar, fiind sigură că, față de căsniciile pe care le-a mai avut, acum totul este diferit.

Maria Constantin a pus totul la punct pentru nunta cu Robert Stoica

Maturitatea, experiențele prin care a trecut, frumoase, dar și mai puțin frumoase, iubirea pe care o simte acum, dar și perfecțiunea relației cu Robert Stoian au făcut-o să viseze iar la o nuntă.

Pentru marele eveniment, Maria Constantin are deja totul pus la punct. Rochia de mireasă a fost aleasă și va fi una cu totul specială, locația unde se va desfășura evenimentul a fost și el ales, iar lista de invitați a fost și ea pusă definitivată, majoritatea celor care se vor bucura alături de viitorii miri fiind nume celebre din lumea showbiz-ului

românesc.

”Sunt la a treia nuntă! Lasă că sunt altele la a cincea și tot se despart. Dar la mine, va fi ultima. Mi-am promis solem și am luat decizia asta chiar înainte să mă mărit a treia oară. M-am marturizat, am trecut prin foarte multe. Am văzut că noi nu ne certăm, tocmai asta e!. Rochia de mireasă este stabilită. Am modelul. Se ocupă prietenul meu Florin Burescu. Va fi o rochie frumoasă, simplă, super drăguță, mai mult nu vă spun . Eu am fost mireasă deja de două ori, am avut toate modelele de rochii, și sirenă, și prințesă. E pregătit tot, nunta va fi în București, la un restaurant select. Vor veni și vor cânta toți colegii mei”, a spus Maria Constantin, notează Click.

Nu doar ea se pare că este extrem de încântată în privința marelui eveniment. Fiul ei, pe care-l are din prima căsnicie și care are o relație bună cu actualul partener al blondinei, se bucură tare mult pentru mama sa si, spune artista, că abia așteaptă să o vadă în rochie de mireasă.

Iar ea, pentru că băiatul este o persoană foarte importantă în viața sa, având numai cuvinte de laudă la adresa educației pe care copilul o are, în ziua nunți, el va fi cavalerul de onoare.

”Cel mai mult așteaptă fi-miu nunta mea. Mi-a zis:„Mami, te măriți, abia aștept vreau și eu să vin la nuntă!” „Da! Te pun cavaler de onoare!” E super încântat de ideea aceasta. El niciodată nu a avut o problemă cu bărbații din viața mea. Și ei au fost ok cu el, de ce să mânii pe Dumnezeu? E destul de deschis, un copil care a crescut foarte bine. Tatăl lui și bunicii au fost lângă el mai mult ca mine, e adevărat, dar încerc și eu să fiu alături de el cât pot de mult. Toată lumea mă întreabă de ce nu-l aduc lângă mine, la București?! El stă la bunici, la Târgu Jiu, are 13 ani, e la vârsta adolescenței, o vârstă cu probleme. Eu cred, însă ,că acolo este cu mult mai ferit de pericolele din Capitală”, a mai spus artista.

Deși băiatul este crescut de tată și de bunici, pe motiv că acolo este ferit de ”pericolele perioadei adolescentine” care există în Capitală, Maria Constantin încercând să petreacă cât de mult timp poate cu el, spune că acum mai vrea un copil.

”Da, cu siguranță, că ne mai dorim (n.r. un copil). Acum ce-o vrea Dumnezeu!”, a concluzionat cântăreața.