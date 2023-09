Maria Constantin, dezvăluire dureroasă după nuntă: “Dacă nu se întâmplă să avem un copil…” Artista a vorbit pentru prima dată despre problemele cu care se confruntă | EXCLUSIV

In articol:

Maria Constantin a dat detalii despre petrecerea de nuntă cu Robert Stoica, pe care o consideră cea mai frumoasă din viața ei. În exclusivitate pentru ”Online Story by Cornelia Ionescu”, îndrăgita cântăreață de muzică populară a spus de ce consideră că a treia căsătorie va fi și ultima, indiferent de ce i se va întâmpla în viață.

Maria Constantin a ținut să îi și ironizeze pe cei care au criticat-o că s-a măritat din nou, după două divorțuri, menționând că evenimentele anterioare au ajutat-o să facă acum petrecerea perfectă.

Maria Constantin se teme să mai facă un copil?

Maria Constantin a vorbit deschis despre posibilitatea unei sarcini împreună cu Robert, soțul ei. Artista a mărturisit că are câteva probleme când vine vorba de acest subiect, având experiența primei sarcini, cu băiatul ei. Maria Constantin a fost foarte sinceră și și-a deschis sufletul.

"Nu e ceva neapărat pentru noi. Da, ne dorim, dar având în vedere că eu și prima dată când am rămas însărcinată am luat o mulțime de tratamente și știu că am ceva probleme, dar nu știu dacă vor fi vreodată rezolvate. Cumva, nu mai sper la lucrul acesta. Dacă este să se întâmple și Dumnezeu ne oferă această bucurie, se întâmplă și o să îi mulțumim din suflet. Dacă nu se întâmplă, oricum noi avem minunile din viața noastră, atât eu, cât și Robert, iar noi suntem fericiți. Ce-i drept, Îi mulțumesc lui Dumnezeu, pentru că în sfârșit pot să spun că sunt fericită și nu îmi doresc să se termine fericirea asta niciodată.", a mărturisit Maria Constantin.

Maria Constantin, totul despre alegerea temei la nuntă de white party

Tema nunții Mariei Constantin a uimit pe toată lumea. Artista a vrut ca toți invitații să fie îmbrăcați ca ea, în alb. WOWbiz a fost prezent la marele eveniment și a aflat chiar de la mireasă de ce a a făcut această alegere.

„Este tematica de white party, pentru că uite ce căldură e afară. Sincer mă așteptam să plouă. Am fost mai stresată acasă, acum la locație sunt ok. Ultimele detalii le-am stabilit cu 2 zile înainte. Avem aranjamente forale, cigar bar, bar cu limonadă, înghețată în loc de candy bar, un tort ceva de vis. Totul e în tematica lămâi.”, a declarat Maria Constantin, în iua nunții, pentru WOWnews.

