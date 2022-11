Maria Constantin nu a fost criticată doar pentru manele! Artista, mesaj dur pentru cei care s-au băgat în viața ei personală: "Nimeni nu știe ce am trăit eu" | EXCLUSIV

In articol:

Maria Constantin este o cântăreață de muzică populară extrem de iubită. Aceasta are o poveste de viață incredibilă, după care s-ar putea face un întreg film. Artista este foarte apreciată pentru talentul, dar și frumusețea ei. Maria Constantin iubește scena și muzica, iar fanii o susțin prin vizualizări, aprecieri și comentarii cu laude.

Maria Constantin, ținta criticilor

După ce a fost criticată că a lăsat portul popular pentru manele, dând o replică pe măsură, Maria Constantin și-a deschis sufletul pentru WOWbiz și a dezvăluit și alte lucruri pentru care a fost criticată. Le-a transmis un mesaj dur celor care își bagă nasul unde nu le fierbe oala.

"Eu am fost criticată și pentru viața mea personală, dar până la urmă nimeni nu știe ce am trăit eu, care a fost cursul vieții mele și care a fost situația mea. Din exterior, e foarte ușor poți să privești și să judeci lucrurile, dar în momentul în care ești în situație, poate că reacționezi altfel. Acum depinde de fiecare om, de fiecare cum gândește. Nu mă prea interesează. De lumea din exterior din niciun punct de vedere, nici pentru viața personală, nici pentru cariera mea. Important e să fiu eu bine și familia mea, în rest chiar nu mă pasionează subiectul." , a declarat Maria Constantin, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Maria Constantin nu este afectată de comentariile răutăcioase

Artista nu se lasă înfrântă de părerile negative și continuă să își trăiască viața așa cum știe ea mai bine. Scandalul cu manelele nu a luat sfârșit nici după ce a dat o replică public, dar vedeta nu se lasă și mai spune o dată lucrurilor pe nume.

"Așa comentarii am văzut peste tot. De exemplu, am fost la o gală pentru persoanele cu dizabilități, unde am cântat muzică clasică și toată lumea mă felicita, dar, spre deosebire de alte rețele de socializare, impactul nu a fost atât de mare. Genul ăsta de muzică este apreciat și mi-ar plăcea să fie și mai tare, să existe un public pentru așa ceva, pentru că muzica clasică, de fapt, îmi place cel mai mult. Dar, pentru că nu există un public mai ofertant pe zona asta, atunci logic, eu nu am o altă meserie, altă afacere, eu din asta trăiesc și atunci trebuie să ne pliem pentru stilul muzical care ne este cerut.", a mărturisit Maria Constantin, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

De asemenea, Maria Constantin ne-a spus că hate-ul nu o doboară și nu există vreun comentariu răutăcios care să o scoată din sărite. Cântăreața este convinsă că cei care o jignesc pe internet îi sunt, de fapt, fani.

"Nu mă afectează absolut nimic. Pentru mine este mult prea puțin important. Uneori chiar le dau și like-uri, nici nu șterg mesajele, chiar nu mă interesează. Dacă asta e părerea oamenilor...Pun pariu că dacă m-aș întâlni cu acești oameni aș avea numai vorbe de laudă la adresa mea. Așa, din spatele unui calculator, toată lumea este recalcitrantă și poate vorbi orice despre oricine.", a precizat Maria Constantin, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

