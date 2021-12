Maria Constantin și Robert Stoica nu mai fac nunta în 2022. Artista a anunțat motivul: "Știm că nu este bine"

In articol:

Maria Constantin așteaptă cu nerăbdare să îmbrace din nou rochia de mireasă, după ce a fost cerută în căsătorie de iubitul ei, Robert Stoica. Totuși, solista și partenerul ei vor fi nevoiți să mai amâne puțin marele eveniment, din cauza restricțiilor impuse de pandemie.

Citeste si: EXCLUSIV! Maria Constantin vorbește despre legătura pe care o avea cu Petrică Mâțu Stoian! Cât de apropiați erau cei doi? “Vorbeam mereu prin mesaje”

Maria Constantin: "Nunta noastră va fi în anul 2023"

Maria Constantin trăiește cea mai frumoasă perioadă din viața ei de când l-a cunoscut pe Robert Stoica. După mai multe relații care au fost sortite eșecului, interpreta de muzică populară a reușit să își găsească liniștea în brațele actualului ei partener, care o face extrem de fericită. Cei doi îndrăgostiți sunt nerăbdători să devină soț și soție și au stabilit deja când vor face nunta: "Nunta noastră va fi în anul 2023, deci anul celălalt, fiindcă la anul se va căsători fratele meu, care își tot amână nunta de vreo doi ani de zile și știm că nu este bine ca doi frați să facă nunta în același an, dar în schimb avem alte planuri, de business.

Maria Constantin și iubitul ei, Robert Stoica [Sursa foto: Instagram]

Citeste si: "Are cancer!" Laurențiu Reghecampf rupe tăcerea! Din cauza asta nu vrut să intervină până acum în scandalul divorțului!- bzi.ro

Acel timp limitat pe care îl avem să îl petrecem alături de familie, încercăm să ajungem mai mereu, să facem naveta asta București – Curtea de Argeș, București – Târgu Jiu, București – Vâlcea și așa mai departe. Planul nostru este să rămânem la fel, nu avem un plan special. În principiu, anul 2023 ne va permite acest lux de a anunța pe toată lumea din timp, să nu fie pe repede înainte și, bineînțeles să alegem și o dată potrivită în care să am alături toți colegii de cântec, să am alături toți oamenii pe care mi-i doresc. Încă nu am fixat o dată, dar cu siguranță la începutul acestui an o vom fixa." , a declarat Maria Constantin, potrivit Fanatik.ro.

Maria Constantin și iubitul ei, Robert Stoica [Sursa foto: Instagram]

Maria Constantin și Robert Stoica sunt pregătiți să devină părinți

Întrebată dacă își dorește să devină din nou mamă, Maria Constantin a declarat că este pregătită să aibă un copil cu viitorul ei soț.

Citeste si: Maria Constantin, motivul pentru care a nu l-a condus pe ultimul drum pe Petrică Mîțu Stoian: „Nu vreau să mă gândesc că nu mai este”

Totuși, artista a mărturisit că nu vrea ca sarcina să fie una programată, ci lasă totul să decurgă de la sine: "Dacă Dumnezeu vrea și ne dăruiește acest minunat cadou… Noi lăsăm lucrurile să vină de la sine, pentru că am învățat de la viață că nu trebuie nimic programat, important este să fim bine, să fim sănătoși și restul este de la Dumnezeu.", a mai spus Maria Constantin, pentru sursa amintită.

Distribuie pe: