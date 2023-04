Maria de la Casa Iubirii a primit inelul de la iubitul ei! I-a fost pusă marea întrebare? ”M-aș simți pregătită să întemeiez o familie” | EXCLUSIV

In articol:

Maria, fostă concurentă Casa iubirii sezonul 1, a vorbit despre povestea de dragoste pe care o trăiește în Spania. Invitată în emisiunea Culisele iubirii, prezentată de Bianca Comănici, Maria a declarat că l-a uitat definitiv pe George și că și-a dat seama că de fapt nu l-a iubit.

Tânăra a vorbit și despre concurenții din sezonul 2, menționând că toți sunt frumoși și că din păcate nu profită de timpul petrecut acolo. Maria a povestit că în acest moment este fericită alături de iubitul ei și că bărbatul a cucerit-o prin bunătatea lui.

Maria se mărită?

Maria trăiește de ceva timp o poveste de dragoste în Spania, alături de iubitul ei. Acesta o răsfață, iar după zâmbetul ei, o face foarte fericită și împlinită. Mai nou, fanii acesteia au observat pe degetul ei un inel misterios. Maria a fost sinceră și a recunoscut ce semnifică bijuteria. Să fie oare vorba despre logodnă?

"Inelul e un cadou de Crăciun. Nu m-a întrebat nimic, doar mi l-a dat cadou. Când am văzut inelul, am rămas fără cuvinte. Mă uitam așa la el, nu mă întrebi nimic, nu? Ok, m-am liniștit. Eu credeam că sigur mă întreabă ceva, dar nu m-a întrebat, am scăpat. Nu știu dacă mi-aș fi dorit să mă întrebe. Aș fi spus DA și atunci și acum. M-aș simți pregătită să întemeiez o familie. Oricum, el o să fie lângă mine orice s-ar întâmpla.", a spus Maria.

Citeste si: „Sunt prea amabile pentru emisiunea asta” Alina, Sorina și Beatrice, luate în vizor. Cine este concurenta care afirmă că cele trei nu-și arată adevărata față- kanald.ro

Citeste si: BREAKING NEWS. Anunțul momentului vine din Japonia- stirileprotv.ro

Maria încă ține legătura cu familia lui George

În Casa Iubirii și după, Maria a avut o relație cu George. Deși s-au despărțit, aceasta recunoaște că nu a întrerupt legătura cu familia lui. Astfel că, în prezent, Maria bea cafeaua în compania familiei fostului ei iubit. Tot blondina ne-a mărturisit de ce încă îl urmărește pe rețelele sociale și dacă au mai vorbit după despărțire.

"Eu și familia lui George ne vedem aproape zilnic la cafea. Stăm aproape. Nu am mai vorbit cu George, nu m-a mai căutat. Cred că doar eu îl urmăresc pe rețelele sociale. Nu am apucat să îi dau unfollow. Nu am 5 ani să dau block.", a precizat Maria, la Culisele Iubirii.

Ai un pont WOW? Dacă deții mai multe informații despre acest subiect ne poți scrie la adresa [email protected]!