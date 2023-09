Maria Dragomiroiu a dezvăluit cele mai frumoase momente de la nunta lui Alin Oprea și a Medanei: "I-a cântat miresei la dansul mirilor"! Artista și soțul ei, una dintre cele zece perechi de nași | EXCLUSIV

In articol:

Nunta lui Alin Oprea și a Medanei a fost evenimentul weekendului ce tocmai a trecut, vorbim de petrecere pe cinste, cu artiști de seamă și nume mari de pe scena muzicii românești, organizată până la cel mai mic detaliu după gusturile și

dorințele mirilor.

Artiși de seamă au încins atmosfera și i-au scos pe invitați la dans, Minodora, Ionuț Dolănescu, Corina Chiriac și Mirabela Dauer nu au lipsit de la petrecere. Medana a purtat o rochie superbă, iar decorul ales la locație a fost unul de poveste.

Cei doi îndrăgostiți au ales să facă și petrecerea, dar și cununia religioasă în aceeași locație și au avut nici mai mult și nici mai puțin de 10 perechi de nași. Printre aceștia s-au numărat și îndrăgita interpretă de muzică populară Maria Dragomiroiu și soțul său, Bebe Mihu.

Artista a vorbit cu jurnaliștii WOWbiz.ro și ne-a povestit care au fost cele mai frumoase momente ale serii, cum s-au simțit la petrecere și cum s-au distrat până în zori alături de buni prieteni din branșă.

Maria Dragomiroiu, detalii de la nunta lui Alin Oprea și a Medanei

Îndrăgita interpretă de muzică populară ne-a mărturisit că întreg evenimentul a fost organizat extrem de frumos. Deși inițial a plouat foarte puțin, moment ce le-a dat emoții nașilor și mirilor, totul a decurs conform planului și chiar mai bine decât se aștepta toată lumea.

Invitați de seamă și artiști care mai de care mai frumoși au întreținut atmosfera pe ringul de dans, meniul a fost unul de excepție, iar bucuria că s-au revăzut cu prietenii le-a adus zâmbetul pe buze.

"A fost foarte frumos pentru că au fost nași unul și unul, numai personalități. Ne-am simțit bine, am stat de vorbă, s-a cântat toată noaptea, s-a dansat și a fost frumos. Pentru ei a fost foarte greu pentru că au respectat obiceiul și au făcut fotografii cu fiecare cuplu care venea.

Au dat și câteva picături de ploaie așa și am avut emoții, dar până la urmă a fost foarte frumos. A fost un eveniment normal, așa românesc cum ne place nouă, cu lume multă, cu bucurie. Am socializat între noi, am cântat, am dansat, dar nu a apucat toată lumea să treacă la microfon pentru că am fost foarte mulți", a mărturisit Maria Dragomiroiu, pentru WOWbiz.ro.

De ce nu a cântat Maria Dragomiroiu la nunta solistului de la Talisman

Artiști de seamă s-au numărat și printre cele 10 perechi de nași. Dacă în prima parte a serii microfonul a fost la soliștii invitați să cânte la nuntă, spre final s-a stabilit că poate vor face un mic spectacol și nașii, însă aceștia nu au mai apucat să ia microfonul pentru că se făcuse deja dimineață când a intrat ultimul artist.

Ca sfaturi, Maria Dragomiroiu spune că ea și Bebe Mihu au preferat să nu vină cu sfaturi. Artista știe foarte bine că Alin Oprea și Medana trăiesc o poveste frumoasă de dragoste și sunt oameni maturi care se bucură de viața așa cum le place lor.

"Am zis ca nașii să cânte mai spre dimineață, spre sfârșit, dar am obosit. A fost frumos. Ce sfaturi să le dau eu, ei știu ce trebuie să facă în viață pentru că ei sunt împreună de niște ani și acum au vrut să facă acest pas și în fața lui Dumnezeu și a fost un moment extrem de frumos pentru că sunt foarte frumoși amândoi, sufletește în primul rând", a mai precizat Maria Dragomiroiu, pentru WOWbiz.ro.

Cele mai frumoase momente de la nunta lui Alin Oprea și a Medanei

Îndrăgita interpretă de muzică populară ne-a povestit care au fost două dintre cele mai frumoase momente de la nuntă. Medana și Alin se iubesc enorm, iar conexiunea dintre cei doi este vizibilă cu ochiul liber de către oricine.

"Se vedea clar că există acolo a iubire și o armonie grozavă și asta este ce au răspândit ei. Au fost momente frumoase când mireasa i-a cântat mirelui. A fost un moment frumos când i-a cântat mirele miresei în cadrul dansului mirilor.

Au fost câteva momente foarte frumoase și speciale, dar și emoționante. A fost frumos!", a mai precizat Maria Dragomiroiu, pentru WOWbiz.ro.

