Maria Dragomiroiu, printre artistele preferate de Nicolae Ceaușescu. După zeci de ani, artista spune ce îi cerea să facă la fiecare cântare: "Ne plătea foarte puțin!"

Maria Dragomiroiu este una dintre marile doamne ale cântecului popular românesc. Vocea, talentul și frumusețea au fost remarcate încă de tânără de Nicolae Ceușescu.

Maria Dragomiroiu, despre cântările pentru Nicolae și Elena Ceaușescu: "Nu mi-au adus niciun avantaj"

Nu era zi de naștere să nu fie invitată să cânte invitaților președintelui. După zeci de ani, artista face mărturii neștiute.

Maria Dragomiroiu, la "40 de întrebări cu Denise Rifai" [Sursa foto: Captură KANAL D]

Invitată în emisiunea "40 de întrebări cu Denise Rifai", Maria Dragomiroiu a povestit cum decurgeau festivitățile organizate de Nicolae Ceaușescu.

"I-am cântat și a fost o mândrie pentru mine. Eu eram "aia mică". Nu i-am cântat doar o dată, foarte mulți ani am cântat președintelui Nicolae Ceaușescu la zilele de naștere. Mult mai mult i-am cântat lui Nicu Ceaușescu. Cântam la Salonul Spaniol împreună cu Romica Puceanu căreia îi spunea "Regina", acolo venea aproape în fiecare seară.

I-am cântat lui Nicolae Ceaușescu și este un semn de mândrie pentru orice artist să cânte unui șef de stat. Pentru mine a fost bine, dar să știți că nu mi-a adus niciun avantaj, nu am profitat cu absolut nimic. Nici măcar o mașină nu am putut să-mi iau. Doamna Stela Popescu m-a ajutat și prin Ana Mureșan am făcut rost să-mi cumpăr o mașină.", a povestit Maria Dragomiroiu în emisiunea "40 de întrebări cu Denise Rifai", de la Kanal D.

Ce îi obliga Nicolae Ceaușescu pe artiștii care îi cântau la zilele de naștere

De la petrecerile grandioase organizate de zilele de naștere ale lui Nicolae Ceaușescu nu lipseau artiștii săi preferați.

Maria Dragomiroiu își amintește cu mândrie despre aceste festivități și mărturișește că toate artistele aveau o directivă clară: să cânte versurile în original și nu așa cum erau cenzurate la televizor.

"I-am cântat lui Nicolae Ceaușescu, Elenei Ceaușescu. Eram printre marii artiști ai acestei țări care mergeam acolo și cântam. Cântecul trebuia să-l cânți exact așa, nu cum era la televizor, pentru că la televizor nu aveai voie să spui "țațo" sau "dar-ar naiba în tine dragoste", iar Nicolae Ceaușescu ne oprea: <Nu! Nu e bine așa! Cântați cum este original!> Le știa pe toate, știa să cânte, era accesibil, dădea noroc cu noi. Nu te simțeai stresat la aceste zile. Ne plătea foarte puțin, dar nu conta. Era mândria și faima că ai cântat șefului statului.", a mai povestit Maria Dragomiroiu în emisiunea "40 de întrebări cu Denise Rifai".