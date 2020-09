Maria Ghiorghiu, distrusă. ”Să ne rugăm pentru Părintele Calistrat”

In articol:

Părintele Calistrat de la Mănăstirea Vlădiceni din Iași se află în spital, după ce a ajuns cu simptome de coronavirus. Anunțul a fost făcut chiar de părinte, luni, 31 august, pe pagina sa de socializare.

Imediat, prezicătoarea Maria Ghiorghiu a distribuit postarea părintelui, rugându-și apoi cunoscuții să se roage pentru sănătatea duhovnicului. ”Să ne rugăm împreună pentru Părintele Calistrat”.

Părintele Calistrat, mesaj din spital pentru credincioși ”Zvonuri sau povești veți auzi”

Luni, 31 august, părintele Calistrat a ajuns la spital, de unde a postat un mesaj care i-a îngrijorat pe credincioși. (Ce spunea părintele Calistrat despre coronavirus)

”Spre știința bunilor creștini, timp de 10 sau 14 zile, nu ne putem vedea la Mănăstirea Vlădiceni.

În urma unei răceli severe ce am achiziționat-o și o tusă seacă interminabilă, am plecat de bună voie la Spitalul Universitar din Iași, pentru investigații, cu noul Virus.

- Nu am formele normale de simptome, am puls accelerat și o glicemie crescută cu tuse seacă și oboseală.

- Nu am dorit să vă contaminați, singur am ales soluția prin atenție, distanță și mască în aglomerație, în rest zvonuri sau povești veți auzi, nu am nimic sunt un om întreg, cerebral, rățional, dornic să va ferească de ispită și să ne întâlnim sănătoși.

- Să ne rugăm unii pentru alții și așa vom împlini Legea lui Hristos.

- Aveți grijă de sănatate, cu respect și prețuire, părintele Calistrat de la Vlădiceni.

- Comunicat, azi 31 August din cabinetul de investigație medical”, este mesajul postat de duhovnic.

Câteva ore mai târziu, acesta le-a trimis credincioșilor săi și o poză cu el ”din rezervă”, așa cum scrie în dreptul imaginii.

Părintele Calistrat nu este doar un preot cu har, ci este considerat un adevărat influencer în mediul online, predicile sale fiind extrem de urmărite pe Youtube, dar și pe pagina sa de Facebook.