Mădălina Manole, fratele Mădălinei Manole și un copil

Marian Manole a trecut prin momente dificile în ultimii ani, acum zece ani sora lui a murit, în 2017 a pierdut-o pe mama lui, iar anul acesta, Ion Manole, tatăl lui, s-a stins din viață. Cu toate acestea, fratele Mădălinei Manole se gândește tot timpul la momentele plăcute din familie.

Marian Manole, dezvăluiri despre viața în familia Manole

Marian Manole își amintește cu nostalgie de Mădălina Manole și vorbește despre ea cu drag. Bărbatul susține că relația pe care o avea cu sora lui era una foarte frumoasă. De asemenea, el mai susține faptul că ei au fost o familie destul de unită și fericită.

”Relaţia cu sora mea era cea mai frumoasă. Eram împreună în turnee. Pot confirma Bebe Mihu, Maria Dragomiroiu, Romică Ţociu, Aurelian Temişan. Am trăit nişte clipe minunate, alături de ea şi de ei. Noi am avut o copilărie normală. Am fost crescuţi de părinţii noştri cu sacrificii. Am fost o familie unită! Fericită! Cine nu se mândrea cu asemenea fată?”, afirmă Marian Manole.

Familia Manole

De asemenea, fratele regretatei artiste mai susține faptul că în cazul morții Mădălinei Manole niciun indiciu nu duce la sinucidere. În plus, Marian a mai adăugat faptul că membrii familiei Manole erau fericiți până în momentul în care în viețile lor a apărut Petru Mircea.

”Nici un indiciu nu duce la sinucidere. Criminaliştii de peste Ocean sunt nişte neaveniţi? Ai noştri au făcut cazul praf! Dacă ar fi băut atâta insecticid avea totul ars pe interior. Avea sânge mult. Nu se putea face din cădere. O să iasă totul la lumină! Eram o familie normală şi fericită până a apărut el (Mircea-n.r.), dacă stătea acolo, lângă ai lui, la Botoşani, Mădălina era azi în viaţă! Marian şi părinţii lui nu şi-au mai putut vedea nepoţelul, pe Petru Mircea Jr. (11 ani), de când celebra lui mama s-a stins din viaţă.", a mai declarat fratele Mădălinei Manole.

Ion Manole, soția lui și un tablou cu regretata artistă

Ion Manole, tatăl lui Marian, s-a stins din viață săptămâna trecută din cauza virusului provenit din China. Bărbatul a fost înmormântat la ”Cimitirul Bolovani” din Ploieşti, lângă soţia lui. Tot în acelaşi cimitir îşi doarme somnul de veci şi cunoscuta Mădălina Manole, care a murit pe 14 iulie 2010, chiar în ziua în care împlinea 40 de ani. La o săptămână de la înmormântarea tatălui, Marian a găsit un semn neobișnuit, în formă de o crucie, într-o roșie: ”O măicuţă mi-a spus că nu e de bine. Este o avertizare de ceva rău, dar nu cred. Măicuţa mi-a mai spus că există vrăji făcute asupra familiei mele, de când trăia Mădălina”.