Marian Mexicanu, război pe mii de euro cu fosta soție! Paula Lincan: ”Când a văzut că i s-a pus poprire, m-a dat în judecată”

Marian mexicanu, pe vremea când era căsătorit cu Paula Lincan

Marian Mexicanu încă nu și-a încheiat socotelile cu fosta soție, Paula Lincan. Aceasta l-a executat silit pentru o datorie de aproape 5.000 euro la plata pensiei alimentare, sumă pe care trebuie s-o plătească retroactiv.

Paula Lincan: ”I-a dat copilului 500 lei pe lună, să trăiască cu ei”

In articol:

”Dânsul a stabilit pensia alimentară de când am câștigat custodia copilului. Dânsul s-a exprimat în fața judecătorilor că-i va vira 400 de euro copilului. Doar că a avut o restanță reprezentând timpul în care noi ne-am judecat, 12 luni ori 400 de euro.

Paula Lincan nu-și iartă fostul soț

Când a văzut că i s-a pus proprire pe această sumă, m-a dat în judecată apoi, în luna următoare, i-a dat copilului doar 500 lei. El a spus că așa ca trăi copilul, cu bănunții ăștia. Apoi a întocmit dosar că poate să trăiască cu 500 lei pe lună. O domnișoară de 14 ani, cu școală, cărți, îmbrăcat, cu meditații, nu se poate”, a declarat Paula Lincan, fosta soție a lui Marian Mexicanu, pentru starpopular.ro.

Procese nesfârșite între Marian Mexicanu și Paula Lincan

Femeia a relatat faptul că după ce Mexicanu a micșorat mai degrabă de la sine putere cuantumul pensiei alimentare, a urmat un alt proces pe care tot ea l-a câștigat și în urma căruia a ajuns să-i ceară fostului soț alți 3.000 euro plus cheltuieli de judecată. ”După ce am recuperat legal acești bănuți, dânsul m-a dat în judecată spunând că eu am făcut furt cu avocatul și executorul”, a mai spus Paula Lincan pentru starpopular.ro.

Marian Mexicanu și actuala soție

Cântăreața a mai relatat faptul că din cauza războiului în care ea și Marian Mexicanu sunt angrenați, acesta a ajuns să rupă legătura cu fiica lui, care resimte din plin problemele prin care trec părinții ei. Problema este că Paula Lincan nu vrea să se oprească aici. Ea a anunțat că va cere în instanță mărirea pensiei alimentare, de la 400 euro pe lună la 600 euro pe lună.