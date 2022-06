Mariana Danilenco, surprinsă de evoluția lui Cristian Marinescu! Se gândește să formeze un cuplu cu acesta? "Am tot zis că ieșim la o cafea" | EXCLUSIV

In articol:

Mariana este una dintre cele mai iubite concurente care au participat vreodată la show-ul fenomen matrimonial, difuzat pe Kanal D. Aceasta a făcut furori în sezonul trei, fiind curtată de majoritatea băieților care au trecut pragul competiției. Recent a pus punct relației cu bărbatul misterios care o făcea fericită, însă nu ascunde faptul că își dorește să aibă copii cât mai curând.

Are Mariana pe cineva în viața ei?

Deși competiția la care a participat s-a încheiat demult, Mariana încă este urmărită și iubită de public. Aceasta a fost invitată în cadrul emisiunii Online Story, moderată de Cornelia Ionescu și difuzată pe canalul de YouTube WOWnews, unde a vorbit despre noutățile din viața ei, dezvăluind dacă este sau nu, la momentul actual, într-o relație.

"Acum în prezent, nu am pe nimeni. Am vorbit o perioadă de timp cu cineva vreo două luni, maxim trei, dar am spus nu, nu am vrut să mai continui. Consider că, cu cât trece mai mult timpul, cu atât mai pretențioasă devin față de persoana pe care îmi doresc să o am lângă mine. E foarte greu să găsești pe cineva, după cum ți-ai dori tu. În primul rând, îmi doresc un bărbat care să mă protejeze, să am ce învăța de la el, să creștem împreună, să ne întemeiem o familie, să fie un bărbat luptător, curajos, să fie mereu alături de mine, să mă susțină în tot ce vreau să fac și bineînțeles să ne susținem reciproc. Îmi doresc foarte mult ca persoana de lângă mine să fie comunicativă, dacă există o problemă cât de mică, să vină și să discutăm, nu o persoană care stă și se supără și trebuie să ghicesc eu din stele ce îl doare. Fizic, aș vrea să fie înalt, brunețel, nu îmi doresc neapărat să aibă mușchi, pătrățele, chestii de genul, să fie prezentabil. Vom merge împreună la sală dacă va fi nevoie, să arătăm perfecți împreună.", a declarat Mariana.

Citeste si: Armin Nicoară şi Claudia Puican se căsătoresc! “E oficial, a spus DA!”- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

Mariana, interesată de Marinescu

De fiecare dată când și-a adus aminte de emisiunea la care a participat, Mariana discută despre Cristian Marinescu și se întreabă cum ar fi fost dacă s-ar fi îndreptat către el și nu către Cristian Comănici. Tânăra recunoaște că este impresionată de evoluția lui și că și-ar dori să iasă în oraș cu acesta.

"Nu am avut ocazia până acum să ieșim, am tot zis că ieșim la o cafea. Nu știu cum este el în mediul exterior, nu l-am cunoscut, nu am văzut cum se comportă, deci nu pot să îmi dau foarte mult cu părerea despre Marinescu în cazul acesta, dar modul în care gândește este unul ok și foarte bun, bravo lui. Consider că este singura persoană care și-a depășit limitele după această competiție. Dacă am fi fost atunci, am fi gândit altfel. Acum după ce stai și analizezi lucrurile și trece timpul, niciunul dintre noi nu ar mai face ceea ce a făcut. Nu se știe niciodată.", a mărturisit Mariana, în platoul WOWbiz.

Ai un pont sau informații care pot deveni o știre? Scrie-ne pe adresa [email protected]!