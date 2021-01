Mariana de la Puterea dragostei, prima reacție după ce s-a zvonit că ar fi animatoare! Concurenta a spus adevărul: „Nu îmi e rușine!”

In articol:

O nouă fată din casa Puterea dragostei a făcut dezvăluiri neașteptate despre Mariana, o fată curtată de foarte mulți băieți. Meda, fosta iubită a lui Nicos, a declarat că o cunoaște pe Mariana din perioada în care lucra în cluburi. Ceea ce puțini știau este că noua concurentă face dansuri orientale și show-uri erotice, iar concurenții au sărit la concluzia că și Mariana ar fi făcut același lucru.

În cadrul emisiunii, Mariana de la Puterea dragostei , cât și Meda, au recunoscut care era, de fapt, job-ul acesteia. Cele două se cunoșteau doar vizual și nu vorbit niciodată în perioada în care lucrau în aceleași cluburi. Mariana a recunoscut că a lucrat în cluburi drept clientă falsă, nu că ar fi fost vreodată dansatoare.

„Am lucrat împruenă în mai multe cupluri, ne știm vizual. Nu știu dacă a animat cumva, știu doar că a fost clientă falsă”,a dezvăluit Meda.

„Nu îmi e rușine să spun! Am muncit și la club, am fost clientă falsă, am fost hostess, am muncit și la cazino. Care este problema?! N-am fost damă de companie, cum spunea Alexandra”,a declarat Mariana de la Puterea dragostei.

Mariana de la Puterea dragostei a dezvăluit că nu a fost niciodată animatoare[Sursa foto: Captură YouTube]

Un celebru vlogger, dezvăluiri despre Mariana și Meda de la Puterea dragostei

Denis Petcu a postat recent un videoclip pe contul său de Youtube, în care a vorbit despre relația pe care o are cu Meda de la Puterea dragostei . El a recunoscut că a fost surprins de mărturisirile pe care le-a făcut aceasta despre Mariana.

În cazul în care Mariana ar fi fost animatoare în cluburi, ea ar fi prestat aceeași muncă precum Meda.(