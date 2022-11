Mariana Moculesu, imagini interizse minorilor! A pozat fără haine pe rețelele de socializare

In articol:

Mariana Moculescu este dovada vie a faptului că vârsta nu este decât un număr. La cei 54 de ani ai săi, fosta soție a lui Horia Moculescu a spus adio inhibițiilor și și-a făcut cont pe o platformă unde postează imagini pentru adulți, contra unei sume de bani.

Nu mai este niciun secret pentru nimeni faptul că din ce în ce mai multe persoane publice au recurs la această metodă de a face bani, printre care se numără Daniela Crudu și Simona Trașcă.

Se pare că Mariana Moculescu a decis să fie generoasă și cu cei care nu au abonament pe contul său, dar care își doresc să o vadă în toată splendoarea, așa că a făcut publice o serie de imagini deocheate în lenjerie intimă.

Mariana Moculescu, în lenjerie intimă pe rețelele de socializare

Mariana Moculescu are 54 de ani, însă nu are nicio problemă în a-și arăta trupul dezgolit. Are planuri mari din această „meserie”. În cadrul unui interviu, a mărturisit că își dorește să devină milionară și că, pentru generozitatea financiară a domnilor, este pregătită să le ofere imagini și filmulețe de calitate superioară.

Citeste si: Ce trebuie să ai în portofel de Sfântul Andrei 2022? Vei avea noroc la muncă tot anul- kfetele.ro

Citeste si: Și-a cumpărat vechimea în muncă cu o sumă uriașă. Femeia din Iași care a făcut asta a muncit în străinătate- bzi.ro

Domnii curioși care vor să se bucure de Mariana Moculescu trebuie să scoată din buzunar 20 de dolari pentru a avea acces timp de o lună la conținutul brunetei, ulterior fiind necesară reînnoirea abonamentului.

„Prima săptămână este gratuit. Apoi, abonamentul va costa 20 de dolari! Conținutul postat va fi «adult»”, a declarat Mariana Moculescu, conform Click!.

Simona Trașcă face cu mândrie această „meserie”

Nici Simona Trașcă nu ține cont de gura lumii. Singura părere care contează pentru ea este cea a fiului ei și, cel puțin pentru moment, acesta este de acord ca mama sa să facă bani din acest fel de conținut.

„Nu o să spun niciodată cât câștig eu din Only Fans. E urât să zic cât câștig. Sunt foarte mulțumită și îmi pare rău că nu mi-am făcut mai din timp. Eu am avut o grămadă de ședințe foto în lenjerii intime și înainte. Era și păcat să nu postez sexy din moment ce încă mai sunt sexy, când nu o să mai fiu, nu o să mai fiu”, a spus Simona Trașcă, pentru spynews.ro.