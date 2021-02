Marilena de la Survivor România a ajuns de urgență la spital. Ce se întâmplă cu Războinica:„Nu cred că o să-și revină!”

In articol:

Clipe de groază în echipa Războinicilor, după ce unul dintre ce mai buni concurenți s-a simțit rău. Marilena a fost transportată de urgență la spital, iar colegii săi sunt îngrijorați că aceasta nu va mai putea continua competiția Survivor România.

Marilena de la Survivor România a ajuns de urgență la spital

Concursul din jungla Dominicană este foarte greu din cauza condițiilor vitrege de trai și doar cei care sunt rezistenți fizic și psihic vor ajunge până la final. Deși concurenții își doresc cu adevărat să continue lupta pentru supraviețuire, există situații în care acest lucru nu mai e posibil pentru să nu le mai permite starea lor de sănătate.

Marilena de la Survivor România - stare de rau[Sursa foto: Captură KANAL D]

Până în acest moment, atât din echipa Faimoșilor cât și din cea a Războinicilor, mai mulți concurenți au ajuns la spital pentru îngrijiri medicale. De această dată, Marilena este cea care se resimte și a fost transportată de urgență la spital pentru investigații.

Colegii săi o așteaptă să se întoarcă în echipă, deși nu sunt siguri că aceasta va mai reveni.

Sorin: Mie îmi pare rău de Mari, e un om foarte important în echipă, chiar dacă am avut o mică ceartăcu ea. Apoiși-a cerut scuze, deși au fost superficiale scuzele. Trebuie să recunoc că e un om important în echipaasta.

Roxana: Este supărător și foarte dur și sper să fie ok Mari, pentru că știți și voi că dădea totul pe traseu.

Sorin: Am încercat să o ajutăm cu orice, cu cuvinte, cu doctori, dar a trebuit să meargă la spital și sper să se întoarcă mai bine decât era înainte și fizic și psihic.

Roxana: Marinela se simte rău și sunt realistă și nu cred că o să-și revină acasă. Ea a dovedit tuturor ce poate și nimeni nu poate spune că Marilena nu e o luptătoare.

Musty: Ar fi mai bine să fii puțin mai pozitivă și să ai ai o stare mai bună. Consider că multe supărări pe care le-am avut sunt de la Roxana și de-asta m-am îndepărtat de ea. Până devine matură, mai are drum. Restul grupui i-a spus că nu trebuie să fie atât de negativă, că nu avem nevoie de asta. Avem nevoie să știm că Marilena a mers la spital și va bine și o să se întoarcă. Am văzut asta și la Faimoși.

Marilena de la Survivor România dusade urgență la spital[Sursa foto: Captură KANAL D]

Cine este Marilena Cuciurean de la Survivor România 2021

Marilena Cuciurean, vârstă de 25 de ani, este multiplă campioană la sanie bob, sport pe care l-a practicat timp de șase ani. În prezent, ea este instructor fitness și deține propria e i sala de sport la Vatra Dornei, locul unde îi învață și pe alții cum să se disciplineze și să obțină rezultate.

Antrenoarea spunea că are încredere în capacitățile sale și nu are de gând să renunțe la trofeu fără luptă. „M-am înscris laSurvivor România pentru că sunt o fire competitivă, plină de energie, îmi plac provocările și adrenalină. Cred în abilitățile mele și în capacitatea de a duce orice provocare până la capăt!", a spus Marilena, înainte de intrarea în competiția Survivor România.