Cine este misteriosul iubit al Alexandrei Stan și ce face el în Republica Dominicană? Dovada că la Survivor România 2021, iubirea nu are granițe! EXCLUSIV

”Lăsați-o în pace pe Alexandra, că are iubit!”, a spus un coleg al celebrei cântărețe în timpul unui dialog care o viza pe aceasta, la Survivor România 2021.

Alexandra Stan s-a împăcat cu iubitul ei chiar înainte să plece la Survivor

Interesant este că la sfârșitul anului trecut, Alexandra Stan anunța că s-a despărțit de partenerul ei.

La mijlocul lunii noiembrie, Alexandra Stan își anunța separarea de iubitul ei Bogdan Drăghici, un tânăr om de afaceri alături de care a petrecut momente minunate, după cum ea însăși spunea. Cu câteva zile înainte de plecarea la Survivor, Alexandra s-a împăcat totuși cu Bogdan iar cei doi și-au petrecut sărbătorile de iarnă împreună, conform unor surse apropiate vedetei.

Bogdan o așteaptă pe Alexandra în Republica Dominicană

Lucrurile abia acum încep să devin interesante! În urmă cu o săptămână și jumătate, Alexandra Stan a fost nominalizată la eliminare din echipa faimoșilor de către Zanni, care a ieșit favoritul publicului.

Bogdan și-a mutat ”cartierul general” în Republica Dominicană

Sursele noastre spun că în acel moment, Bogdan s-a urcat în primul avion cu destinația Punta Cana pentru a fi sigur că va fi aproape în cazul în care iubita lui părăsește competiția.

Alexandra a rămas la Survivor iar Bogdan a rămas și el în Republica Dominicană, alături de câțiva prieteni cu care a venit în această țară.

Între timp, tânărul afacerist nu se plictisește deloc: și-a închiriat o mașină și a văzut deja o groază de locuri superbe din Republica Dominicană.

Ceea ce se știe mai puțin despre Bogdan Drăghici este că bărbatul este

oricum îndrăgostit de călătorii și de vacanțe. El a văzut deja jumătate de lume până la vârsta pe care o are și nu are de gând să se oprească aici. El a fost în SUA, în Zanzibar, Japonia, Chile, Mexic sau Peru, pentru a enumera doar câteva dintre locațiile vizitate de acesta.

Alexandra Stan despre relația cu Bogdan: ”Am dansat cu zeii”

De altfel, apetitul pentru vacanțe a fost și cheia relației cu Alexandra Stan, care și așa se plimba prin toată lumea datorită angajamentelor pe care le avea ca artist internațional.

Alexandra și Bogdan s-au împăcat înainte de Survivor

„Ultima relație pe care am avut-o cu un bărbat, chiar dacă a fost cu adevărat eliberatoare și liberă, și deschisă, m-a lăsat cu inima frântă pentru că am făcut greșeala de a proiecta, de a visa, așa că m-am atașat din cauza așteptărilor de viitor. Pot să spun că ultimele 5 luni au fost de-a dreptul superbe, nebune, m-am simțit iubită, am călătorit, am dansat cu zeii, am făcut dragoste pe plajă, am înotat la lumina lunii”, a povestit Alexandra pe contul său de Instagram în luna noiembrie a anului trecut, când își anunța despărțirea temporară de Bogdan Drăghici.