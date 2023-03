Marin Barbu, coordonatorul Academiei Sepsi, îl critică pe Ianis Hagi, după ce tatăl său a luat cuvântul în spațiul public: „Ianis trebuia să își spună părerea, el joacă, nu Gică Hagi!”

In articol:

Marin Barbu, coordonatorul Academiei Sepsi, a vorbit despre controversa momentului: neconvocarea lui Ianis Hagi pe lista preliminară a stranierilor. Iată punctul său de vedere!

Marin Barbu, coordonatorul Academiei Sepsi, despre neconvocarea lui Ianis Hagi pe lista preliminară a stranierilor

Ianis Hagi (24 de ani) nu a fost convocat de către Edi Iordănescu pe lista preliminară a echipei naționale în vederea meciurilor din martie, cu Andorra și Belarus, din preliminariile pentru EURO 2024. Mijlocașul lui Rangers, care a jucat doar câteva minute în cele trei meciuri de la revenire, după ce a absentat mai bine de un an, din cauza unei accidentări grave la un genunchi, a fost astfel apărat de tatăl său, care i-a transmis selecționerului României un mesaj tăios.

Mai exact, Gică Hagi l-a acuzat pe Edi Iordănescu că deși în timp ce fiul său a fost accident, acesta a declarat public că Ianis este un jucător important, acum și-a dat arama pe față, demonstrând că nu este important pentru selecționer și echipă.

Pe marginea acestui subiect a avut de declarat ceva și Marin Barbu (64 de ani), coordonatorul Academiei Sepsi. Potrivit lui, Ianis ar fi trebuit convocat, însă Barbu îl taxează pe fotbalist că nu el a fost cel care a luat cuvântul în spațiul public, ci tatăl său, antrenorul Farului.

„Ianis ar fi trebuit convocat, chiar dacă nu juca, pentru a reintra în circuitul echipei naționale, pentru a se obișnui cu atmosfera. Nu era un capăt de țară dacă Ianis Hagi era convocat. Și eu spun că era greu să joace titular, la Rangers joacă foarte puțin.

Ce-i drept, dacă-l punea pe lista preliminară și nu era convocat, iar era supărare. Dacă era convocat și nu juca, iar era supărare. Pe mine mă miră că nu a reacționat Ianis. De ce să reacționeze taică-su? Ianis trebuia să-și spună părerea, el joacă, nu eu, nici Gică Hagi. Ianis nu a comentat absolut deloc decizia selecționerului. Dacă aș fi fost fotbalist și nu m-ar fi convocat Iordănescu, mi-aș fi spus părerea.”, a declarat Marin Barbu, conform gsp.ro.

Citește și: Traian Băsescu, gest inedit la priveghiul lui Rudel Obreja! Ce i-a oferit fostul președinte, chiar înainte de înmormântare| EXCLUSIV

Declarația lui Gică Hagi, după ce Edi Iordănescu nu l-a convocat pe Ianis pe lista preliminară

„Nu vreau ca opinia publică să fie prost informată sau să ne lăsăm duși de emoție. Lui Ianis, cât a fost accidentat, antrenorul echipei naționale i-a spus că e un jucător foarte important. Cel puțin, așa am citit eu. Acum Ianis e sănătos, joacă puțin pentru că nici nu poate juca mai mult. Eu am văzut, sau toată România a văzut, adevărul e că n-a fost convocat nici măcar pe lista preliminară.

Eu, ca fost jucător, ca om de fotbal, vin și spun: Ianis nu e important pentru selecționer. Dacă era important, cu siguranță era cel puțin pe lista stranierilor. Când i se comunică jucătorului direct că e foarte important, mă întreb de ce oare lipsește la prima acțiune.

Simplu, îmi dau seama că nu e important pentru selecționer.

Citeste si: Suferința prin care trece Mioara, românca bolnavă de cancer, căreia i s-a luat fiica fără nicio explicație: „Nu știm cine a depus plângerea de inițiere a procedurii”- kanald.ro

Citeste si: Ce s-a descoperit în canalizarea construită în urmă cu 3 ani, într-o comună din Dâmbovița. „Unii au refuzat să mai stea aici”- stirileprotv.ro

Nu e pus nici măcar pe lista preliminară! Asta înseamnă că nu contează pentru echipa națională. E o realitate, nu e important pentru echipa națională.”, a declarat Gică Hagi, conform digisport.ro.

Gică Hagi [Sursa foto: Captură YouTube]

Ce spunea Ianis Hagi despre EURO 2024, în luna octombrie 2022

Deși în prezent Ianis Hagi nu a ieșit cu o declarație despre neconvocarea sa pe lista preliminară a echipei naționale în vederea meciurilor din martie, cu Andorra și Belarus, din preliminariile pentru EURO 2024, în octombrie 2022, fiul lui Gică Hagi era foarte vocal când venea vorba despre acest subiect.

Astfel că, în toamnă anului trecut, în timp ce se afla în perioada de recuperare după accidentarea gravă suferită, Ianis Hagi privea încrezător spre viitor și aștepta cu nerăbdare să joace la națională. Iată o declarație de-a mijlocașului, din octombrie 2022, despre EURO 2024:

„Eu vin la echipa naţională să fac performanţă, ăsta sunt eu. Mentalitatea mea a fost să fiu cel mai bun. Am crescut în această mentalitate datorită Academiei (n.r. Academia Hagi), a echipelor la care am fost când am fost mic. Şi pur şi simplu aşa m-am născut.

Nu pot să spun dacă e momentul nostru sau nu. Dar cu siguranţă în luna martie suntem pregătiţi! Ăsta e idealul meu. E ţelul pe care mi l-am pus când s-au tras grupele. E clar în mintea mea, sigur mă gândesc la asta. În plus, să revin la echipa de club, să joc cât mai bine şi apoi pe merite să fiu chemat la echipa naţională.

E o grupă unde vrem să ne calificăm şi trebuie să ne calificăm. Acum rămâne să demonstrăm pe teren.”, a declarat în octombrie 2022, Ianis Hagi, potrivit digisport.ro.

Citește și: Cristiano Ronaldo, sub comanda saudiților! Vezi unde este obligat starul portughez să meargă în Arabia Saudită, potrivit clauzei din contractul cu Al-Nassr

Programul României în preliminariile pentru EURO 2024

25 martie 2023

ora 19:00| Belarus – Elveția

ora 21:45| Andorra – ROMÂNIA, Israel – Kosovo

28 martie 2023

Citeste si: “Când am aflat a fost prea târziu, mult prea târziu.” Alex Dima, destăinuiri dureroase despre boala necruțătoare a regretatei sale soții- kfetele.ro

Citeste si: Calendar ortodox 17 martie 2023. Ce sărbătoare este vineri?- stirilekanald.ro

Citeste si: Alina Sorescu, cu lacrimi în ochi: "Există posibilitatea de a nu avea fetițele lângă mine" Declarații de ultima ora ale cântăreței- radioimpuls.ro

ora 21:45| ROMÂNIA – Belarus, Kosovo – Andorra, Elveția – Israel

16 iunie 2023

ora 21:45| Kosovo – ROMÂNIA, Belarus – Israel, Andorra – Elveția

19 iunie 2023

ora 21:45| Elveția – ROMÂNIA, Belarus – Kosovo, Israel – Andorra

9 septembrie 2023

ora 19:00| Andorra – Belarus

ora 21:45| ROMÂNIA – Israel, Kosovo – Elveția

12 septembrie 2023

ora 21:45| ROMÂNIA – Kosovo, Israel – Belarus, Elveția – Andorra

12 octombrie 2023

ora 21:45| Belarus – ROMÂNIA, Andorra – Kosovo, Israel – Elveția

15 octombrie 2023

ora 19:00| Elveția – Belarus

ora 21:45| ROMÂNIA – Andorra, Kosovo – Israel

18 noiembrie 2023

ora 19:00| Belarus – Andorra

ora 21:45| Israel – ROMÂNIA, Elveția – Kosovo

21 noiembrie 2023

ora 21:45| ROMÂNIA – Elveția, Andorra – Israel, Kosovo – Belarus

Surse: digisport.ro, gsp.ro