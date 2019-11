Marina Voica a fost mereu una dintre cele mai cochete artiste de la noi, iar frumoasa cântăreață, care a împlinit 83 de ani în septembrie, onorează și acum invitațiile la diverse evenimente în București. Este veselă și bine dispusă, iar aerul de munte și căsuța ei plină de flori spune că o ajută să rămână tânără la suflet.

Marina Voica nu are pensie! Din ce bani trăiește?

În urmă cu câteva zile, pe pagina ei de socializare a artistei a fost postată o imagine cu aceasta în pragul casei, în timp ce, profitând de vremea încă frumoasă, Marina Voica echipată de treabă, cu șapcă pe cap și mănuși, ducea din florile din grădină în casă.

Marina Voica a vorbit recent și de banii din care trăiește, artista neavând pensie

”Sunt bine, fericită și o duc bine! Nu mă plâng nici din punct de vedere material, chiar dacă nu am pensie de la stat, am fost artist liber profesionist. Mă mulțumesc cu pensia de urmaș (încasată după moartea soțului său, medicul Viorel Teodorescu – n.r.) și, mulțumită Ministerului Culturii, primesc o indemnizație de merit, datorită valorii recunoscute de public a muncii mele și a vechimii în activitatea artistică. Nu am probleme cu partea materială”, a spus recent Marina Voica.

Marina Voica, despre vârsta ei: ”Urăsc moartea”

Pe numele său real Marina Alexandrovna Nicolskaia, cântăreața s-a născut în Rusia. A ajuns la noi în țară cu soțul său, un român pe care l-a cunoscut la facultate. Aici a început să cânte Marina Voica și aici a rămas!

”Când sunt veselă și bine dispusă, mă simt eu pe mine ca sclipind de tinerețe. Iar vârsta, în sine, nu mă sperie. Pentru că, sufletește, mă simt la fel de tânără. Ceea ce nu-mi place la vârsta asta e că îmi arată că se apropie timpul când viața mi se va termina, iar eu ideea asta nu o accept. Urăsc moartea. O urăsc cu toată ființa mea. Gândul ăsta îmi dă uneori nopți de insomnie. Dar, apoi vine dimineața, ies în grădină, îl iau în brațe pe Vasea, pisicuțul meu, și încep o nouă zi…”, spunea Marina Voica, acum ceva timp, pentru ”Formula AS”.